أفكار لتغيير ديكور البيت في رمضان



ديكور البيت في رمضان ديكور البيت في رمضان



ويمكن لتغيير ديكورات المنزل في رمضان ان يعطي بهجة، وأصبح الأمر سهلا حاليا على عكس السابق؛ حيث ان أشهر نوع من أنواع زينة رمضان هو الفانوس بشكله التقليدي، والمفارش المقتبسة من الخيمة الرمضانية.



وفي هذا التقرير سوف نقوم بتوضيح بعض خيارات لكي تتمكني من تزين منزلك في رمضان بشكل بسيط وسهل، ومن أبرزها :



- يجب إختيار الفانوس ذا السعر والحجم المناسبين وزيني غرفة المعيشة أو غرفة الطعام أو حتى بلكونة المنزل به، وستلاحظين أن منزلك أصبح مستعدًا لشهر رمضان في لحظتها.

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- مفرش السفرة التقليدي بمفرش خيامية، وفي هذا الشهر المبارك ننصحك بإزالة مفارش السفرة والطاولات من منزلك، واستبدالها بـ مفارش الخيامية الشهيرة. ويمكن صنع هذه المفارش في المنو بكل سهول او شرائها جاهزة من المحلات .- تزيين منزلك بزينة رمضان، ويمكن صنع زينة رمضان بنفسك في البيت بقماش الخيامية- استبدال مخدات الكنب والكراسي بمخدات تحمل نقشة الخيامية، ويمكن لهذه الخطوة ان تغطي بريقا كبير لشقتك وتغير فوري- زيني حائط منزلك بأنوار مضيئة على شكل هلال وفوانيس مبهجة بسيطة .- تحضير مكانًا مخصصًا قراءة القرآن وصلاة التراويح، ويتم وضع كرسي وطاولة مزينة بمفرش الخيامية، وعلى الطاولة توضع مصاحف بعدد أفراد الأسرة.- نقوم بتين باب منزلك بصور المدفع والفوانيس وكلمات الترحيب برمضان وبالضيوف .