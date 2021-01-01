تعرف على إتيكيت هدايا عزومات رمضان

مع بداية شهر رمضان الكريم تكثر العزومات والولائم بين الأهل و الأقارب و الأصدقاء، مما يجعل الكثير يقع في حيرة أختيار الهدايا المناسبة لعزومات رمضان.
كشفت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، ، عن اتيكيت إختيار الهدايا في عزومات رمضان.
إتيكيت هدايا عزومات رمضان
-لا يجب الاعتماد على العزومة فقط، فيجب عليك إحضار هدايا مميزة لأصحاب المنزل أو على الأقل للأطفال.
-إذا كان صاحب الدعوة من أصدقائك فمن الممكن سؤاله عن نوعية الهدية التي يريدها"
- أما اذا كانت العلاقة رسمية فيُفضل عدم السؤال وإحضار الهدية على ذوقك الشخصي، وتكون ملفوفة بشكل جيد
-أفضل الهدايا هي الحلويات الشرقية حيث عادة ما تكون صاحبة المنزل مشغولة بتحضير الغداء خلاف الحلو".
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