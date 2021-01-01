تعرف على إتيكيت هدايا عزومات رمضان



هدايا عزومات رمضان هدايا عزومات رمضان



مع بداية شهر رمضان الكريم تكثر العزومات والولائم بين الأهل و الأقارب و الأصدقاء، مما يجعل الكثير يقع في حيرة أختيار الهدايا المناسبة لعزومات رمضان.

كشفت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، ، عن اتيكيت إختيار الهدايا في عزومات رمضان.



إتيكيت هدايا عزومات رمضان

-لا يجب الاعتماد على العزومة فقط، فيجب عليك إحضار هدايا مميزة لأصحاب المنزل أو على الأقل للأطفال.

-إذا كان صاحب الدعوة من أصدقائك فمن الممكن سؤاله عن نوعية الهدية التي يريدها"



- أما اذا كانت العلاقة رسمية فيُفضل عدم السؤال وإحضار الهدية على ذوقك الشخصي، وتكون ملفوفة بشكل جيد

-أفضل الهدايا هي الحلويات الشرقية حيث عادة ما تكون صاحبة المنزل مشغولة بتحضير الغداء خلاف الحلو".

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