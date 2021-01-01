لعمل صنية الرقاق بالجبنة والفلفل



صنية الرقاق بالجبنة والفلفل صنية الرقاق بالجبنة والفلفل



تعد صنية الرقاق بالجبنة والفلفل، من أشهى الأكلات التى يمكن الاستعانة بها فى مائدة الإفطار الرمضانية والعزومات العائلية.



ونقدم لكم طريقة عمل صنية الرقاق بالجبنة والفلفل، بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير صنية الرقاق بالجبنة:

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رقاق طريجبنة فيتاجبنة قريشسمنةمرقةبصلنعناعجزرجبنة مبشورةملحوفلفل أسودزعترفلفل حارطماطمبهاراتكمونطريقة عمل صنية الرقاق بالجبنة والفلفل:* يشوح البصل في السمنة او الزبدة ثم يضاف الخضار والزعتر والفلفل الحار* ثم يضاف البهارات والجبنة القريش والجبنة الفيتا وميكس الجبن* ويقلب الخليط جيدا ثم يرص الرقاق في صنية مدهونة بالسمنة ويدهن بين الطبقات بالمرقة والسمنة او الزبدة ثم يضاف حشوة الجبن ثم ترص باقي ورق الرقاق وتكرر نفس الخطوات.