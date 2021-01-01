

الخيار الخيار



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد أكل الخيار فى السحور قبل النوم.



وأشارت الدكتورة سوسن غزال إلى أن فوائد أكل الخيار فى السحور قبل النوم تتمثل في التالي:



1 - نظرا لإحتوائه على نسبة كبيرة من الماء فإن تناوله قبل النوم خاصة في الصيف يمنع العطش

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2- يساعد في تقليل نوبات القلب والسكتات الدماغية خلال النوم.3- يساهم في تنقية الجسم من السموم4- يساعد في إدرار البول والحفاظ على صحة الكلى.5- يخلص من رائحة الفم الكريهة بقضائه على الفطريات والمساعدة بالحصول على نفس منعش.6- ينظم مستوى السكر في الدم حيث يسيطر على تحفيز البنكرياس في إنتاج الأنسولين.7- يقي من الأمراض السرطانية ومن بينها سرطان الرئة والقولون لإحتوائه على مضادات الأكسدة.8-إحتوائه على الفيتامينات والمعادن والعناصر المهمة التي توجد في السائل يتم وصولها بسهولة لتساعد في عمل العديد من أعضاءالجسم.9- يساعد في طرد السموم من الأمعاء والتقليل من أعراض الإمساك.10- يقضي على الحموضة في المعدة الناتجة عن أكل اللحوم والقهوة.11- يقي من الإصابة ببعض الأمراض كالنقرص وإلتهاب المفاصل لإحتوائه على عنصر السليكون.12- علاج فعال لإضطراب المعدة ومشاكل الهضم13- يعتبر عامل محفز لإنقاص الوزن لإحتوائه على نسبة عالية من الماء والقليل من السعرات الحرارية.14- المداومة على أكل الخيار قبل النوم يساهم في ترطيب الجسم، ويعمل على حماية البشرة بشكل كبير من عدة عوامل أهمها الجفاف.15- مكونات الخيار تساعد في النوم المريح ،وتساهم في الحد من الإصابة بالدوار الصداع لإحتوائه على فيتامين B .