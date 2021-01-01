لعمل بط رستو بالبرتقال للشيف اسامة السيد

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مل بط رستو بالبرتقال

قدم الشيف اسامة السيد ، طريقة عمل بط رستو بالبرتقال.

المقادير:

بطة متوسطة الحجم.

3 بصلة كبيرة مقطعة ترنشات.

2 جزرة مقطعة ترنشات.

3 أكواب عصير برتقال طازج بلدى أو صيفى.

ربع كوب عصير ليمون.
ملح وفلفل.

ربع كوب بشر قشر برتقال.

ملعقة صغيرة مربى مشمش أوملعقة عسل نحل.

طريقة التحضير:

يغسل البط بالماء وينقع لمدة ساعة فى ماء مضاف له ملعقة دقيق كبيرة، وملعقة ملح كبيرة، و2 ملعقة طعام خل مع عصير ليمون ثم يغسلبالماء جيدا.

يخلط الجزر والبصل والملح والفلفل وبشر البرتقال ويحشى داخل البطة بنصف الكمية، ونترك باقى الكمية لوضعها فى قاع الصينية.

نخلط عصير البرتقال مع الليمون، ونضيف قليل من الملح والفلفل ويسكب على البطة، وتوضع فى صينية ثم تغلف بورق الفويل، وتوضع فىالفرن نحو3 ساعات.

نراعى أن نضيف نصف كوب ماء إلى كوب ماء كل ساعة إلى الصينية حتى لا يجف البط، ونقلبه بين حين وآخر ونأخذ بالملعقة الصوصونسكبه على البط.

قبل النضج بنصف ساعة ندهن البط بملعقة العسل أوالمربى ونسكب بالملعقة عليها بعض الصوص من الصينية، ونترك البط دون غطاء حتىيحمر.

ثم تقدم فى سرفيس مزين بشرائح من البرتقال الطازج.

استحلفكم بالله شجعونى وخمس ملصقات عالاقل الأرز والسلطة وبالهناء.

المصدر: elbalad

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