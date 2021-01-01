طريقة عمل السوبيا في المنزل



طريقة عمل السوبيا طريقة عمل السوبيا



السوبيا مشروب رمضاني لا غنى عنه في رمضان، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتعوضه عن نقص المياه على مدار اليوم، كما تمده بالطاقة والحيوية.



السوبيا الطبيعية

قدم الشيف أحمد عادل من خلال “صدى البلد” طريقة عمل السوبيا الطبيعية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.



مقادير السوبيا

قد يعجبك أيضا...

150 جرام سكر بودر150 جرام لبن بودر50 جرام دقيق ارز100 جرام جوز هند مطحون1 جرام فانيلياطريقة عمل السوبيا1- فى بوله يتم تقليب اللبن البودرمع جوز الهند والسكر البودر.2- ثم اضيفي دقيق الارز والفانيليا.3- قومي بالتقليب جيدا حتى تتجانس المقادير وتحفظ فى برطمان محكم الغلق.طريقة عمل عصير السوبياأوضح الشيف أحمد عادل أسهل طريقة عمل عصير السوبيا وهي نحضرالخلاط ونضع اللبن مع الماء مع السوبيا البودر ونضرب جيدآ حتى تتجانس و يصبح عصير ويوضع فى زجاجه.