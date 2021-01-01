العثور على جثث "مقيدة" في مدينة أوكرانية بعد خروج الروس

عثر، السبت، على جثث 20 رجلا على الأقل، بالزي المدني، في أحد شوارع بوتشا، المدينة الواقعة شمال غربي كييف، التي استعادها الجنود الأوكرانيون أخيرا من القوات الروسية، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأعلنت أوكرانيا أنه تم "تحرير" بوتشا، لكن المعارك دمرت هذه المدينة، حيث أصيبت مبان سكنية بعدد كبير من القذائف، إضافة الى حطام العديد من السيارات.
وانسحبت القوات الروسية في الأيام الأخيرة من عدة مدن مجاورة للعاصمة الأوكرانية، بعد إخفاق محاولة تطويق الأخيرة.
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