تعرف علي القناة الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانى

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الأهلى والهلال السودانى


يسعى فريق الأهلي جاهداََ لرفع مستوى لاعبيه لتحقيق الفوز أمام الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل حسم الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا فى العاشرة مساء الأحد المقبل عبر قناة بى إن سبورت ، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

المصدر: elbalad

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