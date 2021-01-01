فيديو .. الحارس الشخصي لمحمد صلاح يكشف أسرارًا عن مباراة مصر والسنغال

تحدث عمرو عباس هاشم، الشهير بـ"عمرو فلوكس" الحارس الشخصي للاعب الدولي محمد صلاح، عن كواليس مباراة مصر والسنغال، والتي قادت الأخير إلى نهائيات كأس العالم 2022 عبر ركلات الترجيح في داكار ، قائلا: "كدنا نتعرض للموت".
وقال "عباس"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أنه يعمل بإحدى شركات الحراسة الخاصة ويتولى تأمين الشخصيات المهمة وتولى تأمين النجم محمد صلاح، مضيفاً أنه شاهد الرعب منذ لحظة وصول الفريق لمطار داكار ، مشيرا إلى أن النجم المصري عقب دخوله مطار داكار تعرض للسباب وبألفاظ مهينة، لافتا إلى أن حافلة الفريق تعرضت أيضاً لضربات بالطوب فضلاً عن توجيه شتائم للجميع.
وأوضح الحارس الشخصي للدولي محمد صلاح، أن الجماهير التي كانت تتواجد في الناحية اليسرى من ملعب المباراة كانت تطلق أشعة الليزر بكثافة نحو اللاعبين، منوها بأنها كانت تركز على صلاح بشكل خاص لإخراجه عن شعوره وإفقاده تركيزه وركزوا عليه أشعة الليزر عند تقدمه لتسديد ضربة الجزاء مما جعله يهدرها.
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