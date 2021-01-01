مواصفات و سعر الهاتف Huawei nova 9 Pro



Huawei nova 9 Pro Huawei nova 9 Pro

Huawei nova 9 Pro، هو الهاتف الرائد، في سلسلة nova 9، ويعتبر من، أفضل الهواتف، التي وصلت، خلال عام 2021 الماضي، حيث تم الإعلان عنه، يوم 23 سبتمبر، مع معالج، Snapdragon 778G، ولكن مع دعم شبكات، الجيل الرابع 4G فقط، وشاشة كبيرة، بدون حواف، وبمعدل تحديث عال، وبجودة عالية، بالإضافة إلى، أحدث إصدار من، نظام HarmonyOS، الخاص بشركة هواوي، وبطارية تدعم، شحنا سريعا، بقوة 100 واط، وكاميرات أمامية، وخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، والمزيد من، المواصفات الرائعة، التي سأعرضها عليكم الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Huawei nova 9 Pro.



مواصفات الهاتف نوفا 9 برو

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت هواوي، عن هذا الهاتف، يوم 23 سبتمبر 2021، وتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 30، من نفس الشهر.



أبعاد الهاتف: أبعاد الهاتف، Huawei nova 9 Pro، تتمثل في، ارتفاع يبلغ، 163.4 ملم، وعرض يبلغ، 74.4 ملم، وبوزن خفيف جدا، لا يتخطى، 186 جراما.

قد يعجبك أيضا...

الهاتف Huawei nova 9 Proالشبكة: الهاتف هواوي نوفا 9 برو، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى، اتصال Wi-Fi 6 (ac)، ودعم تركيب شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.الشاشة: تم تصميم، هذا الهاتف، حول شاشة OLED، حجمها 6.72 بوصة، وجودتها FHD+، ودقتها 2676×1236 بكسل، ومعدل تحديثها، يبلغ 120 هرتز، كما يمكنها، تشغيل محتوى HDR10.المعالج: معالج تشغيل، هذا الهاتف، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G 4G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية Kryo 670، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 670، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أن، Huawei nova 9 Pro، يضم معالج رسوميات، من فئة، Adreno 642L، ويعمل بنظام التشغيل، HarmonyOS 2.0.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، تأتي بسعة 128، أو 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 8 جيجا رام.البطارية: وعلاوة على ذلك، فإن البطارية، غير قابلة للإزالة، وتأتي بسعة 4000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 100 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، ويتم شحنها، من خلال، منفذ USB Type?C 2.0.الكاميرات الأمامية: يحتوي هاتف هواوي الرائد، على كاميراتين، في الأمام، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا فائقة الاتساع، والهاتف Huawei nova 9 Pro، يدعم خاصية، التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية HDR، ويدعم أيضا، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، بواسطة الكاميرات الأمامية.الكاميرات الخلفية: يتوفر nova 9 Pro، مع كاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وبمستشعر حجمه، يبلغ 23 ملم، وكاميرا فائقة الاتساع، ultrawide، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بجانب كاميراتين، واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، ويأتيان بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وتدعم خاصية panorama، وHDR، وخاصية EIS، لتثبيت الصور بالدوران.مميزات Huawei nova 9 Proالشحن السريع، الذي يأتي، بقوة 100 واط، يمكنه شحن، 100% من سعة البطارية، في 20 دقيقة فقط.نظام التشغيل، HarmonyOS 2.0، يوفر العديد، من المميزات الرائعة، التي ستغنيك عن، خدمات جوجل بلاي، بما في ذلك، متجر Huawei AppGallery، لتحميل التطبيقات، والألعاب، بدلا من، متجر Google Play Store.الشاشة ممتازة للغاية، سواء في حجمها الكبير، أو التصميم الحديث، أو الجودة، أو معدل التحديث العالي، حيث تأتي الشاشة، بدون حواف، ومنحنية من الجوانب، وبمعدل تحديث، 120 هرتز، لتكون بذلك، مناسبة لمحبي الألعاب.على الرغم من، أن المعالج، يدعم شبكات 5G، إلا أن الحظر الأمريكي، المفروض على هواوي، يمنعها من استخدام، مودمات الجيل الخامس، في هواتفها الذكية، لذلك سيحصل مستخدمو، الهاتف Huawei nova 9 Pro، على شبكات 4G، بحد أقصى.الكاميرات الخلفية، والأمامية، التي يصل بها، هذا الهاتف، قوية جدا، وتعتمد على، الذكاء الاصطناعي، وتدعم العديد من، خصائص التصوير الرائعة، والأهم من ذلك، هي أنها، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.يدعم مستشعرا، لبصمات الأصابع، مدمجا أسفل الشاشة، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، مع دعم، إصدار Bluetooth 5.2، وإصدار حديث، من نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with tri-band A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC.حجم الهاتف، Huawei nova 9 Pro، خفيف جدا، مقارنة بمواصفاته، وهذا يجعل من، حمله واستخدامه، بيد واحدة، أمرا بسيطا للغاية.متوفر حاليا للشراء، بشكل رسمي، بأربعة ألوان مختلفة، وهي الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأزرق.عيوب هاتف هواوي نوفا 9 بروالبطارية التي تأتي، بسعة 4000 ملي أمبير، أقل بكثير، من المنافسين، حيث توجد، هواتف منافسة، بأسعار أقل، تحتوي على، بطارية بسعة، 4500 ملي أمبير، أو 5000 ملي أمبير.الهاتف Huawei nova 9 Pro، لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، كما أنه، لا يدعم، الراديو FM.الهاتف معرض للكسر بسهولة، بسبب قدوم الظهر، بخامات تصنيع، من الزجاج، وأيضا بسبب عدم وجود، طبقة حماية إضافية، على الشاشة.السعر مرتفع نسبيا، مقارنة بالهواتف المنافسة، من الشركات الأخرى.لا يدعم، زيادة المساحة التخزينية، وهذا طبيعي، نظرا لأن هناك، إصدار تخزين، بسعة 256 جيجا بايت،سعر الهاتف Huawei nova 9 Proسعر الهاتف Huawei nova 9 Pro، يبدأ من، 540 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل إلى، 605 دولارات، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.