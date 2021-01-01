جوجل تعتزم إطلاق تقنية تتبع لهواتف أندرويد.لمنافسة لآبل..

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تعتزم شركة جوجل الأمريكية، إطلاق تقنية تعقب لهواتف أندرويد منافسة لتقنية AirTags التى أطلقتها شركة آبل في أبريل العام الماضي، حيث ستستطيع التقنية مساعدة المستخدمين في العثور على هواتفهم بسهولة.



وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإن تقنية التتبع الجديدة من شركة جوجل ستعمل بنظام تشغيلها الأساسي، أندرويد، كما قد تضيف جوجل قريبًا إمكانية اكتشاف متتبع بلوتوث Bluetooth مباشرة إلى الهواتف.



ويشير "أحدث إصدار تجريبي خاص بتقنية تتبع جوجل (22.12.13) بشكل مباشر إلى تنبيهات جهاز غير مألوف وإشعار اكتشاف علامة غير مألوفة لعلامات بلوتوث منخفضة الطاقة (BLE) ، وفقًا لموقع 9to5Google .

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وعلى الرغم من أنه ليست هناك معلومات كثيرة حول تقنية جوجل الجديدة للتتبع إلا أنه قد تعلن عنها جوجل في مؤتمرها للمطورين للعام الحالي Google I / O والذى سيتم عقده في 11 و 12 من شهر مايو المقبل.ومن المقرر أن يتم بث مؤتمر جوجل للمطورين Google I / O على الإنترنت بشكل كامل، حيث سيكون التسجيل فيه بشكل مجاني ، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في وقت لاحق من شهر مارس الحالي، كما سيتم بث حدث هذا العام أمام جمهور مباشر محدود ، ومفتوح للجميع، وفقا للمتحدث باسم جوجل أليكس جارسيا.