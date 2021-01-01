الموعد الرسمي لإطلاق وحش الهواتف الرائدة فيفو iQOO Neo 6

أعلنت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق واحد من أفضل هواتفها من الفئة الرائدة، وهو هاتف iQOO Neo6 الذى سيقدم إمكانات جبارة مع أفضل معالج لهواتف الأندرويد من شركة كوالكوم.
وبحسب موقع GSMArena فإن فيفو ستطلق هاتف فيفو iQOO Neo 6 في يوم 13 أبريل القادم في الصين، ولكن لم تؤكد الشركة على موعد طرح الهاتف في الاسواق العالمية، ولكن يتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وسيأتى هاتف فيفو iQOO Neo 6 بشاشة كبيرة منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED قياس 6.6 بوصة، ،مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بكسل وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.
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