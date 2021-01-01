موصفات هاتف أوبو رينو 7 4G الجديد



أوبو رينو 7 4G أوبو رينو 7 4G

أوبو رينو 7 4G، أحدث إصدارات تشكيلة رينو لعام 2022، والتي تضم كل من اوبو رينو 7 واوبو رينو 7 برو و Reno7 SE، وتعمل جميعها مع شبكات الجيل الخامس 5G، ماعدا الطراز الجديد، وتتميز جميع طرازات Reno 7 بتصميم مشابه لهواتف آيفون 13 بحواف مسطحة بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 65 وات، وخلال هذا المقال سنتعرف سويا على مواصفات أوبو رينو 7 4G.



أوبو رينو 7 4G

يمتاز هاتف أوبو رينو 7 4G، بتصميم خلفي أنيق للغاية مصنوع من الجلد والألياف الزجاجية، ويقدم أوبو رينو 7 4G مواصفات مختلفة تمام عن إصدارات Oppo Reno7 5G السابقة، حيث يعد هذا الجهاز أول طراز ضمن التشكيلة يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G.



مواصفات أوبو رينو 7 4G

مواصفات أوبو رينو 7 4G، والذي يتميز بتصميم أنيق يبلغ وزنه 175 جرام، وسمكه 6.17 ملميتر، تبلغ أبعاده 159.9 x 73.2 x 7.5 ملميتر، مما يعني أن الجهاز يتمتع بتصميم نحيف وخفيف الوزن، كما يدعم الهاتف حماية أساسية من رذاذ الماء وفقا لمعاير IPX4، كما يدعم مستشعر لبصمات الأصبع للمصادقة البيومترية أسفل الشاشة، ومنفذ سماعات الرأس التقليدي بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C، بالإضافة إلى مكبرات صوت تدعم تقنية الصوت عالية الوضوح.

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شاشة أوبو رينو 7 4Gيشمل هاتف أوبو رينو 7 4G، شاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز، ومعدل حساسية اللمس بسرعة 180 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.معالج أوبو رينو 7 4Gيعمل هاتفأوبو رينو 7 4G الجديد، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12.1، على نظام التشغيل أندرويد 12 خارج الصندوق.كاميرا أوبو رينو 7 4Gجاء هاتف أوبو رينو 7 4G بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وعلى غرار الإصدارات السابقة من سلسلة رينو7 يحتوي الهاتف على فلاش LED حول إحدى كاميراته، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بمستشعر IMX709 من إنتاج سوني، بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية والمكالمات المرئية.بطارية أوبو رينو 7 4Gيحتوي أوبو رينو 7 4G على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، يمكنها شحن البطارية بما يصل إلى 39? في غصون 15 دقيقة فقط.ما هو سعر أوبو رينو 7 4G؟يتوفر هاتف أوبو رينو 7 4G في اللون البرتقالي والأسود، للبيع بأسواق أندونيسيا مقابل سعر 365 دولار (أي ما يعادل 6650 جنيه مصري).