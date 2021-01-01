تعرف على سر إقبال المستخدمين على شراء هواتف 5G



هواتف 5G هواتف 5G

تظهر شبكات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء العالم؛ حيث تقدم العديد من المناطق معيار الجيل التالي الخلوي؛ لذلك بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن سرعات خلوية أسرع يجب أن يفكروا في الحصول على هاتف 5G.



– أفضل هواتف 5G:



Samsung Galaxy S22 series

Asus ROG Phone 5s series

Google Pixel 6 series

Xiaomi Mi 11 series

OnePlus 9 and 9 Pro

Samsung Galaxy Z Flip 3

Apple iPhone 13 series

Sony Xperia 1 III and 5 III

Oppo Find X5 Pro

Google Pixel 5a

والمثير للاهتمام أن هواتف 5G ليست مخصصة لشبكات 5G فقط بل ستعمل بشكل جيد على شبكات 4G LTE أيضًا. ويعد هذا مثاليًا إذا لم تكن منطقتك سوقًا لشبكات الجيل الخامس بعد.

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– ما هي شبكات الجيل الخامس (5G)؟ما هو سر إقبال المستخدمين على شراء هواتف 5G؟ما هو سر إقبال المستخدمين على شراء هواتف 5G؟وشبكات الجيل الخامس (5G) عبارة عن الخطوة التالية في الاتصال الخلوي، بنفس الطريقة التي اتبعت بها شبكات الجيل الثالث (3G) وشبكات الجيل الرابع (4G). كما يوفر معيار الاتصال المحمول هذا تنزيلات أسرع من 4G LTE، على الرغم من أن السرعات القصوى تختلف باختلاف تقنية 5G المحددة المستخدمة.تتيح شبكات الجيل الخامس (5G) أيضًا زمن انتقال أقل، وهو عامل مثالي لمكالمات VoIP ومؤتمرات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت، وبشكل أساسي أي نشاط في الوقت الفعلي يمكن أن يكون فيه التأخر مصدر قلق.أخيرًا تؤدي شبكات الجيل الخامس (5G) إلى تقليل الازدحام مقارنة بشبكات الجيل الرابع (4G)؛ ما يعني أنه لا يجب أن يكون لديك نفس القدر من المتاعب في الحفاظ على الاتصال في أماكن الحفلات الموسيقية والملاعب والمدن المزدحمة وغيرها من الأماكن التي يوجد بها عدد كبير من الأشخاص.وتقدم العديد من شركات النقل في إفريقيا والصين وأوروبا وكوريا والشرق الأوسط والولايات المتحدة شبكات الجيل الخامس (5G). وتُعد الهند واحدة من أكبر الأسواق التي ليس لديها شبكات الجيل الخامس (5G) في الوقت الحالي.– هل شبكات الجيل الخامس (5G) آمنة؟لقد رأينا العديد من المخاطر المزعومة حول شبكات الجيل الخامس (5G) في السنوات الأخيرة، مع ادعاء واحد مستمر هو أنها تسبب مرض السرطان. كانت هذه الادعاءات تُطرح أيضًا عند ظهور شبكات الأجيال: الثاني والثالث والرابع. ومع ذلك تشير الأدلة بشكل عام إلى أن هذا ليس هو الحال.نظرية المؤامرة الشائعة الأخرى هي أن شبكات الجيل الخامس (5G) مسؤولة بطريقة ما عن جائحة فيروس كورونا. ببساطة موجات الراديو الخلوية لا تصنع فيروسات ولا تضعف جهاز المناعة؛ لذا فهي أخبار مغلوطة.الخلاصة هي أن جميع الدلائل تشير إلى أن شبكات الجيل الخامس (5G) آمنة تمامًا مثل شبكات الجيل الرابع (4G) وغيرها من التقنيات.– ما هي معايير شبكات الجيل الخامس (5G)؟تنقسم شبكات الجيل الخامس (5G) إلى معيارين، مثل HSPA + و LTE هما معياران لشبكات الجيل الرابع (4G). هذين المعيارين بالنسبة لـ 5G هما: mmWave و6 GHz الفرعي.ويُعد mmWave 5G هو الأسرع من بين المعيارين في الوقت الحالي، مع استطلاع 2021 OpenSignal الذي يشير إلى أن شبكة mmWave 5G من شركة Verizon توفر سرعات تنزيل متوسطة تبلغ حوالي 700 ميجا بت في الثانية.