تحديث ميزة التسجيلات الصوتية لى واتساب

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يسمح الواتساب ، للمستخدمين بالتوقف مؤقتًا واستئناف التسجيلات أثناء إجرائها من خلال تدوين ملاحظة صوتية ، وفقًا للشركة المملوكة لشركة META.



يأتي التحديث لمنصة المراسلة الشهيرة بعد أن كشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن المستخدمين يرسلون سبعة مليارات رسالة صوتية يوميًا.



وأضاف بعض الميزات الجديدة بما في ذلك التشغيل خارج الدردشة والتسجيل المتوقف مؤقتًا ومعاينة المسودة لتسهيل إرسال الرسائل والاستماع إليها. أعلن زوكربيرج ، أتمنى أن تستمتع بهم.

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وأكدت الشركة ست ميزات جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، بما في ذلك الاستماع خارج الدردشة والتمثيل المرئي للصوت والمعاينة قبل النشر.تم إطلاق المراسلة الصوتية في WhatsApp لأول مرة في عام 2013 ، بهدف تزويد الأشخاص بطريقة سريعة للتواصل دون الحاجة إلى الكتابة،لقد أثبتت شعبيتها على الفور .قال متحدث باسم WhatsApp: "من خلال الحفاظ على التصميم بسيطًا ، جعلنا تسجيل وإرسال رسالة صوتية بنفس السرعة والسهولة مثل كتابة نص".تسهل الرسائل الصوتية على الأشخاص إجراء محادثات أكثر تعبيراً. إن إظهار العاطفة أو الإثارة من خلال الصوت أمر طبيعي أكثر من النص.كشف زوكربيرج عن عدد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى جعل المحادثة عبر الرسائل الصوتية أسهل بالنسبة للمرسل والمستمع.بعض هذه الميزات يطلبها المستخدمون ، بما في ذلك القدرة على إيقاف التسجيلات مؤقتًا في منتصف التسجيل ، بدلاً من الاضطرار إلى البدء من نقطة الصفر إذا ارتكبت خطأً.