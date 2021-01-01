كشف حقائق صادمة عن الصور الـ «سيلفي»



الـسيلفي الـسيلفي

بينما كان يُنظر إلى التقاط الـصور السيلفي في السابق على أنه عبث، فقد أصبح يلتقط الناس الآن ما معدله 450 صورة لأنفسهم كل عام.. لكن دراسة جديدة قد تمنعك من التقاط الكثير من الصور بالكاميرا الأمامية.



وقد كشف باحثون من مركز ساوث ويسترن الطبي بجامعة تكساس، أن صور السيلفي تشوه وجهك، مما يجعل أنفك يبدو أطول وأوسع من الصور العادية.



وفي المملكة المتحدة، تعد جراحة الأنف، والمعروفة أيضًا باسم تجميل الأنف، واحدة من أكثر أشكال الجراحة التجميلية شيوعًا، ووفقًا للباحثين، فقد ارتفعت طلبات تجميل الأنف، بسبب الصورة التي يبدو عليها الأشخاص في الصور السيلفي.

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وقالت الدكتورة بارديا أميرلاك، التي قادت الدراسة: "هناك علاقة ملحوظة بين الزيادة في صور السيلفي، وزيادة طلبات تجميل الأنف، خاصة بين المرضى الأصغر سنًا".وفي الدراسة، وظف الفريق 30 متطوعًا لاستكشاف كيفية تأثير صور السيلفي على مظهر ملامح الوجه.وجلس المتطوعون في سلسلة من ثلاث صور - صورتان التقطتا باستخدام كاميرا أمامية على مسافات 12 و 18 بوصة من الوجه، وواحدة التقطت باستخدام كاميرا رقمية على مسافة خمسة أقدام.. والأهم من ذلك، تم التقاط الصور الثلاث في نفس الجلسة، وتحت نفس ظروف الإضاءة.وقارن الباحثون قياسات أربعة معالم للوجه في الصور - الأنف والشفاه والذقن وعرض الوجه.. وأكمل المشاركون أيضًا استبيانات لتقييم مدى رضاهم عن ظهورهم في الصور.وأظهرت النتائج أن الصور الملتقطة بالكاميرا الأمامية شوهت بشكل كبير ملامح وجوه المشاركين، وفي المتوسط، ظهر الأنف أطول بنسبة 6.4 في المائة في صور السيلفي مقاس 12 بوصة ، و 4.3 في المائة في صور السيلفي مقاس 18 بوصة، مقارنة بالصورة التي تم التقاطها بالكاميرا الرقمية.كما وُجد أن طول الذقن انخفض بمعدل 12 في المائة في صور السيلفي مقاس 12 بوصة، وأدى هذا إلى زيادة هائلة بنسبة 17 في المائة في نسبة طول الأنف إلى الذقن.وفي الوقت نفسه ، جعلت صور السيلفي أيضًا قاعدة الأنف تبدو أوسع، بالنسبة لعرض الوجه، كما انعكست هذه التشوهات في تصنيفات المشاركين الخاصة بمظهر وجههم.وكان المشاركون أقل رضا بنسبة 9.1 في المائة عن أنوفهم في صور السيلفي مقاس 12 بوصة مقارنة بصور الكاميرا الرقمية في المتوسط ، و 5.7 في المائة أقل رضا عن وجوههم بشكل عام.وقال الدكتور أميرلاك: "مع ازدياد شعبية تصوير السيلفي، من الضروري أن نفهم كيف تشوه ملامح الوجه، وبالإضافة إلى ذلك، توفر النتائج التي توصلنا إليها بيانات للمصنعين لتحسين التأثير المجتمعي لكاميرات الهواتف الذكية”.وحذر الباحثون من أن تشوهات الوجه في صور السيلفي يمكن أن تؤثر أيضًا على الصحة العقلية وأضاف الدكتور أميرلاك: "تدعم دراستنا أيضًا القلق من أن صور السيلفي يمكن أن تؤثر سلبًا على مظهر الوجه المدرك".وتابع: "نحن بحاجة إلى زيادة الوعي بكيفية تأثير التصورات الخاطئة في صور السيلفي على طلبات تجميل الأنف، وتصورات الصورة الذاتية، والاكتئاب والقلق اللاحق في المستقبل."