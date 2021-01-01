كلب آلي لمراقبة لصوص «المدينة البائدة»..بالفيديو



كلب آلي كلب آلي

تم نشر روبوت رباعي الأرجل يسمى Spot للتجول حول أنقاض مدينة بومبي القديمة ، وتحديد المشكلات الهيكلية والمتعلقة بالسلامة أثناء الحفر تحت الأرض لتفقد الأنفاق التي حفرها لصوص الآثار.



لذلك لجأت السلطات الإيطالية إلى كلب آلي، لمساعدتها على القيام بدوريات في أطلال مدينة بومبي التي دمرها ثوران بركان منذ 2000 عام تقريبا.



الروبوت الشبيه بالكلاب هو الأحدث في سلسلة من التقنيات المستخدمة كجزء من مشروع أوسع لإدارة الحديقة الأثرية بشكل أفضل منذ عام 2013 ، عندما هددت اليونسكو بإضافة بومبي إلى قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر ما لم تحسن السلطات الإيطالية الحفاظ عليها.

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ويعمل الروبوت "سبوت" الذي طورته شركة "بوسطن ديناميكس" الأميركية على فحص المباني القديمة بحثا عن مشاكل هيكلية خطيرة، وتقييم التقدم المحرز في أعمال الترميم، وتحديد وفحص الأنفاق التي أنشأها لصوص الآثار.قالت سلطات المتنزهات إن Spot ، قادر على فحص أصغر المساحات أثناء "جمع وتسجيل البيانات المفيدة لدراسة وتخطيط التدخلات".وأضافوا أن الهدف هو "تحسين جودة مراقبة المناطق القائمة ، وتعزيز معرفتنا بحالة تقدم الأعمال في المناطق التي تخضع للاستعادة أو الترميم ، وبالتالي إدارة سلامة الموقع ، وكذلك العمال ".حتى ظهور Spot ، لم يتم تطوير أي تقنية من نوعها للمواقع الأثرية ، وفقًا لجابرييل زوشتريجل ، مدير حديقة بومبي الأثرية.جربت سلطات بارك أيضًا ماسح ضوئي ليزر طائر قادر على إجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد عبر الموقع الذي تبلغ مساحته 66 هكتارًا (163 فدانًا).قال زوكتريجل: "إن التقدم التكنولوجي في عالم الروبوتات ، في شكل ذكاء اصطناعي وأنظمة مستقلة ، قد أنتج حلولًا وابتكارات مرتبطة عادةً بعالم الصناعة والتصنيع ، ولكنها لم تجد حتى الآن تطبيقًا داخل المواقع الأثرية بسبب عدم تجانس الظروف البيئية ، وحجم الموقع ".سيتم أيضًا اختبار Spot للاستخدام في الأنفاق تحت الأرض التي صنعها تومبارولي ، أو غزاة القبور ، الذين جمعوا ثروة لسنوات من خلال شق طريقهم إلى الأنقاض وسرقة الآثار لبيعها لتجار الفن في جميع أنحاء العالم. كان اللصوص أقل نجاحًا منذ عام 2012 ، عندما كثفت شرطة الفنون الإيطالية حملتها على الجريمة الثقافية ، على الرغم من أن الأنفاق لا تزال موجودة في المنطقة المحيطة ببومبي.قال زوكتريجل: "غالبًا ما تكون ظروف السلامة داخل الأنفاق التي حفرها لصوص القبور محفوفة بالمخاطر للغاية ، وبالتالي فإن استخدام الروبوت يمكن أن يشير إلى اختراق من شأنه أن يسمح لنا بالمضي قدمًا بسرعة أكبر وبأمان تام".تقارير إعلاميةوتفيد تقارير إعلامية بتراجع نسبة محاولة اللصوص سرقة آثار من بومبي وبيعها، بعدما كثفت السلطات الإيطالية من حملاتها لمواجهة ذلك، رغم استمرار وجود أنفاق في المنطقة المحيطة بالموقع الأثري.تشير تقارير إعلامية إلى انخفاض معدل محاولة اللصوص سرقة وبيع الآثار من بومبي ، بعد أن كثفت السلطات الإيطالية حملاتها لمواجهة ذلك ، على الرغم من استمرار وجود الأنفاق في المنطقة المحيطة بالموقع الأثري.