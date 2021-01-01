كشف عن حلقة عملاقة من النجوم تحيط بوسط درب التبانة

عثر العلماء الألمان في وسط درب التبانة على حلقة عملاقة من النجوم الفتية التي تحيط بوسط المجرة ، ونشأت تلك الحلقة حسب العلماء منذ 7 مليارات عام ، أفاد بذلك المكتب الصحفي لمعهد "ماكس بلانك" الألمانى. وفقا لتقرير RT
وقالت الباحثة في المعهد، شولا وايلي:" قمنا بتحليل نتائج أرصادنا ومقارنتها بأرصاد أجراها مختبر GAIA الذي يقوم بقياس مدارات ما يزيد عن 30 ألف نجم في وسط درب التبانة، الأمر الذي سمح لنا باكتشاف حلقة عملاقة من النجوم الفتية نسبيا والتي تحيط بالمنطقة الوسطية في المجرة".
يذكر أن علماء الفلك لا يشكون اليوم بأن درب التبانة عبارة عن مجرة حلزونية كبيرة الحجم. لكنهم يعجزون عن تحديد أبعادها الدقيقة ومكوّنات أذرعها وكيفية توزّع النجوم داخلها، وذلك لأن البشرية لا يمكن أن تغادر حدود درب التبانة لتلقي نظرة إليها من خارجها، كما تلقيها إلى مجرات مجاورة، الأمر الذي يدفع العلماء إلى دراسة مكونات درب التبانة بطرق غير مباشرة وبصورة خاصة عن طريق رصد كيفية دوران النجوم حول وسطه.
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