اضافه زر لتعديل التغريدات من تويتر

بعد مطالبات كثيرة من المغردين بعضهم من المشاهير والفنانين، بإضافة إمكانية تعديل التغريدات عبر منصة تويتر، قررت إدارة الموقع الشهير بالإنصات الى تلك المطالبات والعمل على إضافة زر جديد يسمح للمغردين بتعديل تغريداتهم مثل باقي منصات السوشيال ميديا.
ونشر الحساب الرسمي لموقع تويتر عبر الموقع، تغريدة يعلن من خلالها العمل على إضافة تلك الإمكانية لتكون متاحه خلال الفترة المقبل للمغردين.
وفي فبراير من هذا العام أعلن Twitter أنه يمكن للمستخدمين الآن وضع تحذيرات المحتوى على المنشورات ومقاطع الفيديو الفردية. وفي وقت سابق كان على المستخدم تحديد الحساب بالكامل على أنه "حساس" إذا كان ينشر محتوى حساسًا بشكل روتيني. من خلال النظام الجديد سيتمكن الجميع من تصنيف محتواهم على أنه "حساس" عند الضرورة.
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