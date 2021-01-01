شركة «سناب» تنتج نظارات ذكية لقراءة الأفكار..قريبًا..



نظارات ذكية لقراءة الأفكار نظارات ذكية لقراءة الأفكار

تتنافس كل شركة من الشركات الخاصة بتكنولوجيا التواصل الاجتماعي في تقديم خصائص تنفرد بها عن غيرها مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية. وفقّا لموقع (Independent)، تستهدف سناب، المالكة لتطبيق سناب شات، استخدام تقنية تراقب النشاط العصبي؛ لفهم هدف المستخدم عند التفاعل مع الحاسوب.



الخاصية تستهدف النظارات الذكية

استحوذت شركة سناب على شركة NextMind الناشئة، وهي مسؤولة عن صناعة جهاز يُوضع على الرأس يتيح التحكم في الحاسب. بهذه التقنية، تأمل الشركة في استخدام التكنولوجيا في النظارات الذكيةSpectacles.



تكمن المشكلة في كيفية التحكم بهذه النظارات الذكية المزودة بشاشة لا يمكن لمسها ولا تحتوي على لوحة مفاتيح. يظهر الحل في استخدام تقنية تراقب النشاط العصبي؛ لفهم الهدف وقراءة أفكار الشخص. قالت شركة سناب التي تمتلك Snapchat وSpectacles smartglasses، «ستنضم شركة NextMind الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية إلى فريق Snap Lab».

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كيفية عمل الجهازقامت شركة NextMind بتطوير عصابة للرأس غير جراحية بقيمة 400 دولار تتيح لمرتديها التحكم في أجهزة الكمبيوتر بأفكارهم.يعمل الجهاز من خلال اكتشاف النشاط العصبي، وترجمته إلى أوامر رقمية من خلال بعض الخوارزميات.يمكن توصيل النظام إما بسماعة رأس VR، أو قبعة بيسبول، أو ارتداؤه بمفرده كعصابة للرأس.تم استخدام الإصدار الأول من الجهاز في 2020؛ لأداء مهام بسيطة كتحريك صورة، وتوجيه بندقية في لعبة فيديو، وفتح شاشة جهاز iPad.أشار الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة NextMind إلى أنه يمكن استخدام التكنولوجيا في المهام الدقيقة كاستدعاء صورة أو فيديو معين وعرضه على الشاشة.شركات مختلفة لقراءة الأفكاريعتبر شراء سناب لشركة NextMind الأحدث في سلسلة من الصفقات المتعلقة بالأجهزة، ففي العام الماضي استحوذت على WaveOptics لصناعة شاشات الواقع مقابل 500 مليون دولار.بالإضافة إلى ذلك، اشترت في يناير شركة Compound Photonic لتكنولوجيا الشاشات. على الرغم من ذلك، فإن سناب ليست الشركة الوحيدة المهتمة بربط المخ بالحاسوب، فشركة Neuralink التي أسسها إيلون ماسك تزرع جهازًا في دماغ الإنسان، وتستعد للتجارب السريرية. إلى جانب هذا، تعمل Valve مع مشروع واجهة الرأس OpenBCI، أبدت فيسبوك اهتمامًا أوسع بالمجال من خلال استحواذها على CTRL-Labs مقابل مليار دولار قبل تغيير علامتها التجارية إلى ميتا.