علماء يطورون روبوتًا يقشر الموز خلال 3 دقائق .لم يهرس الثمرة..

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صورة الخبر: روبوتً
روبوتً

تمكن باحثون من جامعة طوكيو، من تدريب روبوت على تقليد البشر، حتى نجح فى تقشير ثمرة موز خلال 3 دقائق.

يتميز ذلك الروبوت بأنه مزود بذراعين بإصبعين في نهاية كل منهما، لذلك يستطيع إمساك الأشياء. لتدريبه على تقشير الموز، قام باحث بتحضير مئات من ثمرات الموز لتدريب الروبوت لمدة أكثر من 13 ساعة.

ولتبسيط المهمة على الروبوت، قسّم الباحثون تقشير ثمرة الموز إلى 9 مراحل، تضمنت: الإمساك بالموز، والتقاطه من على الطاولة، والإمساك بالطرف وتقشيره.

وبمجرد تدريب الروبوت، أحضر الباحثون له كمية من الموز، ووجدوا أنه قادر على تقشير الثمرة دون هرسها في أقل من ثلاث دقائق في كل مرة.

الروبوت في المطبخ
يأمل الباحثون في استخدام التكنولوجيا من أجل قيام الروبوت الروبوت بمهام أخرى تتطلب مهارات حركية دقيقة.

إلى جانب هذا، يعمل فريق سويسري على صنع روبوت «Bouebot»؛ لتحضير خليط الجبن المثالي، وذلك بتكلفة 240 ألف جنيه إسترليني.

ويعمل هذا الروبوت على صب العصائر وإذابة الجبن، ورش بعض الفلفل، وذلك من خلال لوحة للتحكم.

المصدر: المصرى لايت

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