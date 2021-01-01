علماء يطورون روبوتًا يقشر الموز خلال 3 دقائق .لم يهرس الثمرة..

تمكن باحثون من جامعة طوكيو، من تدريب روبوت على تقليد البشر، حتى نجح فى تقشير ثمرة موز خلال 3 دقائق.
يتميز ذلك الروبوت بأنه مزود بذراعين بإصبعين في نهاية كل منهما، لذلك يستطيع إمساك الأشياء. لتدريبه على تقشير الموز، قام باحث بتحضير مئات من ثمرات الموز لتدريب الروبوت لمدة أكثر من 13 ساعة.
ولتبسيط المهمة على الروبوت، قسّم الباحثون تقشير ثمرة الموز إلى 9 مراحل، تضمنت: الإمساك بالموز، والتقاطه من على الطاولة، والإمساك بالطرف وتقشيره.
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