أحدث أسعار لأوبل كروس لاند 2022 بعد زيادتها في مصر

تعتبر سيارة كروس لاند واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل في مصر، حيث تنتمي السيارة لفئة كروس أوفر وSUV، وتقدمها الشركة بفئتين تم الإعلان عن أحدث قائمة بأسعارهما كالتالي بعد رفعهما بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار:
- فئة أولى من 350 إلى 375 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).
- فئة ثانية من 380 إلى 405 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).
وتشترك الفئتين السابقتين في نفس المحرك المكون من 3 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، حيث تبلغ سعة هذا المحرك 1200 سي سي، وقوته 110 حصان وعزمه 205 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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