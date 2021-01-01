وكيل نيسان يرفع سعر جوك 2022 بعد زيادة الدولار. بشكل رسمي..

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا إعلان وكيل نيسان في مصر عن زيادة رسمية جديدة على نيسان جوك، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر، حيث بلغت هذه الزيادة 52 ألف جنيه على مختلف فئات هذا الموديل من السيارة، وذلك أصبحت الأسعار الرسمية لفئات نيسان جوك 2022 كالتالي بعد هذه التغيرات:
- فئة أولى من 362 ألف و500 جنيه إلى 414 ألف و500 (زيادة 52 ألف جنيه).
- فئة ثانية من 392 ألف و500 جنيه إلى 44 ألف و500 جنيه (زيادة 52 ألف جنيه).
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