وكيل نيسان يرفع سعر جوك 2022 بعد زيادة الدولار. بشكل رسمي..

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نيسان

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا إعلان وكيل نيسان في مصر عن زيادة رسمية جديدة على نيسان جوك، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر، حيث بلغت هذه الزيادة 52 ألف جنيه على مختلف فئات هذا الموديل من السيارة، وذلك أصبحت الأسعار الرسمية لفئات نيسان جوك 2022 كالتالي بعد هذه التغيرات:

- فئة أولى من 362 ألف و500 جنيه إلى 414 ألف و500 (زيادة 52 ألف جنيه).

- فئة ثانية من 392 ألف و500 جنيه إلى 44 ألف و500 جنيه (زيادة 52 ألف جنيه).

- فئة ثالثة (فئة ثانية مع فرش داخلي من جلد الكنتارا) من 402 ألف و500 جنيه إلى 454 ألف و500 جنيه (زيادة 52 ألف جنيه).

وتشترك الفئات السابقة في ضمهم لنفس المحرك المكون من 3 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعة هذا المحرك 1000 سي سي وقوته 115 حصان وعزمه 180 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

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