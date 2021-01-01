زيادة جديده كبيرة على أسعار بايك X5 موديل 2022



بايك X5 بايك X5

ضمن السيارات العديدة التي شهدت زيادات سعرية مؤخرا في السوق المصري بسبب تغير سعر الدولار، ازداد أيضا سعر سيارة بايك X5 الجديدة موديل 2022 من فئة SUV، والتي تقدمها مجموعة بودي جروب باعتبارها وكيل سيارات بايك الصينية في مصر، حيث بلغت الزيادة على هذه السيارة 35 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:



- فئة وحيدة من 349 إلى 384 ألف جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).



وتعتبر X5 سيارة وسطية بين سيارات بايك الجديدة (سيارات X3 وX7) من حيث الحجم، ويتم تقديم هذا الموديل في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان وعزم 210 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT مع خاصية الجر الأمامي.

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وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لحماية السيارة من السرقة.- نظام لفتح الأبواب أوتوماتيكيا في حالات التصادم وغلقها عند بدء الحركة.- سنسور أمامي وخلفي.- كاميرا خلفية.- أنظمة مختلفة للقيادة.- نظام ذكي لدخول وتشغيل السيارة.- فتحة سقف بانورامية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 18 بوصة.- مصابيح أمامية أوتوماتيكية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- فرش داخلي من الجلد.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد متعددة الوظائف وقابلة للتعديل.- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 5 بوصة رقمية بين عدادات السيارة.- نظام ملاحي.- نظام صوتي يضم 10 سماعات.- بلوتوث.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مقاعد خلفية قابلة للطي.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.