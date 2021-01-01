في أمريكا تراجع مبيعات جنرال موتورز بنسبة 20.1% خلال الربع الأول

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جنرال موتورز

واشنطن أول نيسان/أبريل (د ب أ)- أعلنت مجموعة جنرال موتورز لصناعة السيارات اليوم الجمعة وصول مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 512846 سيارة بانخفاض نسبته 1ر20% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 642250 سيارة.

وقال ستيف كارليسل النائب التنفيذي لرئيس مجموعة جنرال موتورز ورئيس شركة جنرال موتورز أمريكا الشمالية "لم نتجاوز أزمة اضطراب سلاسل الإمداد تمامام، لكن نتوقع مواصلة التفوق على مستويات الإنتاج في 2021، وبخاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي".

وزاد إنتاج جنرال موتورز في أمريكا الشمالية بشكل مطرد منذ نهاية أيلول/سبتمبر الماضي. وأنهت الشركة الربع الأول من العام الحالي بوجود 273760 سيارة كمخزون لدى الوكلاء.

وبحسب الشركة فإن أكثر من 40% من العملاء في سوق الشاحنات الخفيفة ذات الحجم القياسي اشتروا شاحنات شيفورليه وجي.إم.سي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كان نصيب جنرال موتورز من سوق التجزئة للسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي 70% تقريبا.

المصدر: السلطة

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