سعر الذهب اليوم السبت 2 أبريل 2022 في مصر

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شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارًا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1920دولارًا للأوقية، وبيانات التوظيف الأمريكية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 646 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 832 جنيهًا.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 970 جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1110 جنيهات.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4870 جنيهًا.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9740 جنيهًا.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 1930جنيهًا.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7810 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم:لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية:شهدت العقود الآجلة للذهب مساء أمس هبوطًا عقب صدور بيانات التوظيف التي جاءت أقل من توقعات الخبراء، حيث أضاف الاقتصاد 431 وظيفة فقط بدلًا عن 490 ألف وظيفة، إلا أن الاقتصاد الأمريكي نجح في إضافة 1.6 مليون وظيفة في الربع الأول بعد تنقيح أرقام القراءات القديمة.