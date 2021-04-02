رئيس مجلس الوزراء يستعرض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية

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آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسيدة مي عادل، مستشار وزير المالية للأسواق المالية.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بحسب البيان الصادر عن المجلس اليوم بالإشارة إلى أن هناك تكليفات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي يأتي إعدادها في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص، وسرعة إطلاقها، مشيًرا إلى أنه تم عرض أبرز ملامح هذه الوثيقة على مجلس الوزراء أمس.



ومن المقرر إطلاقها قريبًا، كما أن هناك تكليفًا آخر من السيد الرئيس بدعم البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فالحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية خلال هذه الفترة، من خلال وضع خريطة طريق لتحقيق هذه المستهدفات.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات المختلفة، سواء من الداخل أو من الخارج، بما يسهم في تنشيط البورصة المصرية.وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك حزمة من المحفزات المقترحة لتنشيط البورصة يتم مراجعتها حاليا، بعد الانتهاء من استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء أثناء عرضها على مجلس الوزراء، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.