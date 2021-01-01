كشف حقيقة تعذر رؤية الهلال لشهر رمضان الكريم



هلال شهر رمضان هلال شهر رمضان

ينتظر الجميع شهر رمضان الذي من المتوقع فلكيا أن يكون غدًا السبت يوم 2 أبريل، ولكن فوجئ المسلمون في العالم بإعلان 3 دول تعذر رؤية الهلال، مما أثار الاستغراب لدى الكثير من المسلمين في مصر والدول العربية، وأوضحت الدول الثلاثة أن شهر رمضان سيبدأ يوم الأحد 3 أبريل، بدلاً من غدًا السبت.



تعذر رؤية الهلال

أثار تعذر رؤية الهلال في الدول الثلاثة، وهم إندونيسيا وماليزيا وبروناي، جدلاً لدى المسلمين في مصر والدول العربية، ويؤكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأمر يتم حسابه بشقين، الشق الأول من الناحية الفلكية، والثاني من ناحية الشرع، حيث يجب رؤية الهلال بالعين المجرد.



وبعد تعذر رؤية الهلال في بعض الدول، أعلن «القاضي» رسميًا أن رمضان في مصر يبدأ غدًا يوم 2 أبريل من الناحية الفلكية ولا علاقة لما حدث في الدول الثلاث بمصر، أما الناحية الشرعية لن يتم التأكد منها إلا مساء اليوم، حتى يتم رؤية الهلال بالعين، وبذلك يتأكد من نهاية شهر شعبان، وقدوم شهر رمضان المبارك.

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البحوث الفلكية عن تعذر رؤية الهلال: غدا شهر رمضانوالجدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، قد أعلن أن غدًا السبت هو أول يوم في شهر رمضان المبارك، إذ يكون القمر مضئ، وذلك يجعله الوقت الأفضل لمراقبة الأجرام السماوية والكواكب البعيدة، وذلك قبل تناثر الأحاديث عن تعذر رؤية الهلال.وبعد الحديث عن حقيقة تعذر هلال رمضان، تنظم دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الجمعة، حفلاً كبيرًا لاستطلاع هلال شهر رمضان، وسيذاع في موعده على الهواء بعد الانتهاء من استعدادات شهر رمضان، أما في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجمعية الفلكية بمدينة جدة أن اليوم هو المتمم لشهر شعبان، وغدًا هو أول أيام رمضان المبارك.