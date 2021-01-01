تعرف على أسرع طريقة لتدميس الفول والطعم زي المطاعم

يعتبر طبق الفول من الأطباق الأساسية على مائدة سحور كل منزل في رمضان، ولأن غالبية ربات البيوت يحببن صنع طعام ومكونات أطباقهن الشهية بأنفسهن، تلجأ بعضهن لتدميس الفول والذي يعتبر من الخطوات الصعبة لتحضير طبق الفول، لما يتطلبه من وقت كبير في تجهيزه، ولأن الأم تسعى لتقديم أشهى وأجمل ما لديها ليتناوله أطفالها، يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم أسرع طريقة لتدميس الفول، ليتوفر لكِ طبق فول لذيذ يوميا على السحور دون خوف من الجهد أو إهدار الوقت:
طريقة سريعة لتدميس الفول
المكونات
دماسة فول أو حلة ضغط
كيلو فول
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