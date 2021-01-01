7 فوائد للعرقسوس أهمها علاج مشاكل المعدة و5 أضرار منها التسمم.



العرقسوس العرقسوس

مع آذان المغرب في شهر رمضان المعظم، يقبل الصائمون على شرب العديد من المشروبات التي تروي ظماهم، بعد ساعات الصيام الطويلة.



ويعد العرقسوس من أهم تلك المشروبات على المائدة الرمضانية، فهو من الأعشاب المُعمِّرة التي تتفرّع جذورها الطويلة أُفقيًّا وتنتشر تحت الأرض، ويتميّز بنكهته المُميَّزة والقوية وطعمه الحلو.



والعرقسوس من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، فيحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3، بالاضافة إلى تركيزه العالي بالمعادن، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم

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وتستعرض «المصري اليوم» في هذا التقرير فوائد شرب العرقسوس– محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارةتعد من اهم فوائد العرقسوس، ويرجع ذلك لما يحتويه على اكثر من 300 مركب، حيث يمتلك خصائص مضاده للفيروسات والميكروبات.– يساعد على علاج الأكزيما والتهاب الجلديمكن أن يساعد العرقسوس في علاج «الاكزيما» والتي تتسبب في حكة واحمرار، بالاضافة إلى امكانية علاج بعض الالتهابات الجلدية الاخري، مثل القوباء والتهاب النسج الخلوي والتهاب الجريبات.– علاج مشاكل المعدة والقرحةوكشفت دارسة حديثة عن فوائد العرقسوس بالنسبه للمعدة، فهي على التخفيف من آلام وعلاج الغثيان وحرقة المعدة، نتيجة لاحتوائه على الجلابريدين والجلابرين وهما ضمن مركبات الفلافونويد الموجودة في جذر العرقسوس، كما اشارت بعض الأبحاث إلى أن مستخلص العرقسوس قد يساعد على قتل جرثومة المعدة التي تتسبب في القرحة.– علاج فيروس سي أو التهاب الكبد سيمن ضمن الفوائد الهامة للعرقسوس كذلك، انه يساعد في علاج التهاب الكبد فيروس سي، والذي قد يتسبب في تلف طويل الامد للكبد في حالة ما لم يتم علاجه سريعا.– علاج تسوس الاسنان والتهاب الحلقيعد من اغرب فوائد العرقسوس، هي مساهمته في قتل بيكتيريا الفم والاسنان والتي تتسبب في تسوس وتلف الاسنان مع مرور الوقت، بالاضاقة إلى قدرته على منع تزايد ونمو البكتيريا داخل الفم، كما أن العرقسوس يساعد في علاج التهابات الحلق، وأظهرت الأبحاث أن الغرغرة بمحلول العرقسوس لمدة 1-15 دقيقة قبل عمل جراحة القصبة الهوائية ادت إلى نتيجة فعالة مثل غرغرة الكيتامين في الحد من حدوث وشدة التهاب الحلق.– المساعدة في التخفيف من عسر الهضمحيث يساعد شرب العرقسوس في شهر رمضان على التخفيف من عسر الهضم، وفقا لدراسة أجريت في سنة 2012 ونشرت في مجلة «الطب البديل» واجريت على 50 متطوعا يعانون من عسر الهضم، وجد أن تناولهم ل 75 ملليجراما من كبسولة العرقسوس لمدة 30 يوما ادي إلى تحسن الأعراض بشكل كبير لديهم مقارنة بالمرضى الآخرين.– يساهم في التخفيف من التوتر والقلقيذكر أن شرب العرقسوس خلال شهر رمضان يساعد على الحد من التوتر والقلق الذي قد يصاب به بعض الصائمين، فهو يساهم في رفع تركيز هرمون الكورتيزول في الدم، والذي بدوره بساعد على مقاومة الشعور بالقلق أو التوتر.وبالرغم من مزايا العرقسوس المتعدده، إلا أن الافراط في شرابه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لبعض الاشخاص ممن يعانون من امراض مزمنه، وفيما يلي أضرار الافراط في شرب العرقسوس:– ارتفاع ضغط الدم.– ارتفاع الصوديوم.– نقص البوتاسيوم.– عدم انتظام ضربات القلب.– الاصابه بالتسمم في حال تناول جرعات مفرطه منه، مما قد يتسبب في فشل كلوي وتراكل السوائل في الرئتين.