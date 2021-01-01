7 استخدامات لـ أكياس الشاي المستعملة من بينها إزالة الروائح الكريهة.لا تتخلص منها..



أكياس الشاي أكياس الشاي

بعد تحضير كوب من الشاي الدافئ، فإن رمي كيس الشاي في سلة المهملات هو أكثر شيء طبيعي. لكن في الواقع، فإن أكياس الشاي المستخدمة التي نرميها كل يوم لها العديد من الفوائد التي لا يزال من الممكن استخدامها من أجلها. لذا، إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة منها، اتبع هذه الطرق وفقًا لـtimesofindia.



لا تتخلص منها بعد اليوم.. 7 استخدامات لـ أكياس الشاي القديمة



1 – أضف نكهة إلى المعكرونة الخاصة بك

في المرة القادمة عندما تخطط لتحضير طبق الأرز أو المعكرونة المفضل ليك، يمكنك استخدام أكياس الشاي المستخدمة. كل ما عليك فعله هو تعليق أكياس الشاي أثناء غليان الماء. أخرج الأكياس قبل غمسها في المعكرونة أو الأرز لتتركها تنقع في النكهة.

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2 – حماية النباتاتاغلي أكياس الشاي المستخدمة واستخدم الماء المخمر لسقي نباتاتك. سيحمي النباتات من أي نوع من أنواع العدوى الفطرية. يمكنك أيضًا فتح كيس الشاي وخلط الأوراق مع التربة العلوية؛ سوف تسميد الطبقة العليا من التربة.3 – تخلص من الأحذية ذات الرائحة الكريهةحافظ على حذائك خاليًا من الرائحة عن طريق إدخال أكياس الشاي الجافة (المستعملة) في الحذاء. فهو يمتص الرائحة الكريهة.4 – أزل الروائح الكريهة من السجادنعم، إنها طريقة عبقرية لتنظيف وإزالة الروائح الكريهة من السجاد والبسط. بلل أكياس الشاي المستخدمة في ماء دافئ. افتح كيس الشاي وافرد الأوراق الرطبة على السجادة. اتركه حتى تجف الأوراق ونظفها بالمكنسة الكهربائية. يمكنك اختيار الشاي المنكه مثل الليمون أو النعناع لتترك وراءك رائحة لطيفة!.5 – إزالة الجلد الميتللشاي خصائص تزيل الجلد الميت بسهولة وتساعد مضادات الأكسدة في تجديد شباب الجلد. إنها أفضل رعاية يمكنك أن تعطيها لقدميك بعد يوم طويل من ارتداء الكعب. سوف يريح العضلات ويشفي الألم أو الانتفاخ.6 – إزالة الشحوم من الأطباق المتسخةيمكن إزالة الشحوم العنيدة من الأطباق بسهولة بمساعدة أكياس الشاي المستعملة. اغمس أكياس الشاي في ماء دافئ لبعض الوقت ونظف الأطباق بهذا الماء. سيضمن ذلك أن الأطباق ستكون خالية من البكتيريا أيضًا.7 – خذ حماما مضادا للأكسدةتعتبر أوراق الشاي مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة التي تساعد في تجديد شباب الجلد. اغمس أكياس الشاي في حوض الاستحمام وسيتخلص الخليط من رائحة الجسم الكريهة والجلد الميت. كما أنه يستبعد أي احتمال للإصابة بالتهابات الجلد.