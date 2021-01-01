تعرف على أسباب إصابة البعض بالصداع أول أيام رمضان خلال الصيام ونصائح لتجنبه

الشعور بالصداع من المشكلات التي يتعرض لها الكثيرون خلال الصيام، وخاصة أول أيام الصيام، وهذا الأمر يتسبب في جعلك غير قادر على ممارسة حياتك بشكل طبيعي، وخاصة إذا استمر الصداع بعد تناولك لوجبة الإفطار.
ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "health24" سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالصداع، ومنها:
- انخفاض نسبة السكر بالدم:
في حالة انخفاض نسبة السكر بالدم، يزداد الشعور بالصداع وأيضا الخمول والكسل، ويرجع السبب للإسراف في تناول السكريات، أي تناول الأطعمة الغنية بالسكر ويتسبب في ذلك الإصابة حدوث اضطرابات في نسبة السكر وارتفاعها ثم انخفاضها.
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