تعرف على أسباب إصابة البعض بالصداع أول أيام رمضان خلال الصيام ونصائح لتجنبه

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صورة الخبر: الصداع
الصداع

الشعور بالصداع من المشكلات التي يتعرض لها الكثيرون خلال الصيام، وخاصة أول أيام الصيام، وهذا الأمر يتسبب في جعلك غير قادر على ممارسة حياتك بشكل طبيعي، وخاصة إذا استمر الصداع بعد تناولك لوجبة الإفطار.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "health24" سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالصداع، ومنها:

- انخفاض نسبة السكر بالدم:

في حالة انخفاض نسبة السكر بالدم، يزداد الشعور بالصداع وأيضا الخمول والكسل، ويرجع السبب للإسراف في تناول السكريات، أي تناول الأطعمة الغنية بالسكر ويتسبب في ذلك الإصابة حدوث اضطرابات في نسبة السكر وارتفاعها ثم انخفاضها.

-الإصابة بالجفاف:

عدم تناول السوائل التي يحتاجها الجسم يزيد فرص الإصابة بالجفاف، ولذا يشعر الكثير من الصائمين بالصداع بسبب نقص السوائل.

-قد تكون علامة على احتياج الجسم للكافيين:

الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين قد يتسبب في الشعور بالصداع عندما تتوقف عن تناولها، ويعد علامة على احتياج الجسم للكافيين.

وينصح بالإبتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالسكر قبل النوم، لأنها تزيد من شعورك بالصداع، ويمكنك استبدالها بالزبادي والسلطة لخضراء والفواكة، وأيضا عليك تناول كميات كثيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، مع ضرورة التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

المصدر: اليوم السابع

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