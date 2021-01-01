صورة ترصد آثار حريق مخزن أخشاب بولاق أبو العلا

التقطت عدسة “القاهرة 24” العديد من الصور التي ترصد آثار الحريق الذي نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، وكذلك عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق.
وتفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، موقع حريق اندلع بمخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، ونجح رجال الإطفاء في إخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة، كما تابع نائب المحافظ أعمال السيطرة على الحريق حتى إتمام عملية التبريد الإطفاء والتبريد.
وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق اندلع بمخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، ونجح رجال الإطفاء في إخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
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