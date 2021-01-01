صورة ترصد آثار حريق مخزن أخشاب بولاق أبو العلا



حريق مخزن أخشاب بولاق أبو العلا حريق مخزن أخشاب بولاق أبو العلا

التقطت عدسة “القاهرة 24” العديد من الصور التي ترصد آثار الحريق الذي نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، وكذلك عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق.



وتفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، موقع حريق اندلع بمخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، ونجح رجال الإطفاء في إخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة، كما تابع نائب المحافظ أعمال السيطرة على الحريق حتى إتمام عملية التبريد الإطفاء والتبريد.



وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق اندلع بمخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، ونجح رجال الإطفاء في إخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

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البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بمخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق، وتم فرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات، ويجمع رجال المباحث التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.وتبين من التحريات الأولية أن النيران امتدت من مخزن خردة وأخشاب بسرعة؛ ما أدى إلى تفحم المخزن، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق قبل امتدادها للعقارات المجاورة.وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب اندلاع الحريق، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.