غدا أول امتحانات شهري فبراير ومارس لـ رابعة ابتدائي

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تنطلق امتحانات شهري فبراير ومارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 غدًا السبت الموافق 2 أبريل الجاري.







جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وفيما يلي جدول اختبارات شهري فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائي.

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