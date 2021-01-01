سرطان الأمعاء .. أعراض يتم تجاهلها دائمًا تنذر بالخطر



سرطان الأمعاء سرطان الأمعاء



سرطان الأمعاء هو مرض يبدأ في الأمعاء الغليظة - واعتمادًا على المكان الذي يبدأ منه ، يُعرف باسم القولون أوسرطان المستقيم كذلك.بحسب الخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، من المحتمل أن تؤثر هذه الحالة على 50 % من السكان مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ولهذا من المهم أن تكون على دراية بأعراضها.



على الرغم من ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة بنسبة 90 % ، فيمكن أن يكون سرطان الأمعاء ضار إذا لم يتم تشخيصها في الوقت المحدد، لذلك، يوصى بمراقبة الأعراض المبكرة لهذا المرض.



ما هي الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء؟



وفقا لموقع " healthline"، من الأكثر شيوعا أعراض لسرطان الأمعاء التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد في عادات الأمعاء وتشمل هذه:

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تحتاج إلى إفراز أكثر في كثير من الأحياننوبات متكررة من الإسهالآلام في المعدة بعد الأكلالانتفاخ بعد الوجباتدم في البرازالأعراض الأخرى غير المتوقعة لسرطان الأمعاء هي:فقدان الوزن غير المقصودالتعب غير المبررفقر دمدم في البولتغير لون البول إلى غامق أو صدئ أو بنينتوء في الشرج أو المستقيمتشنجإذا ظهر أي من هذه أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ، استشر طبيبك.ما هي عوامل الخطر لسرطان الأمعاء؟عندما يتعلق الأمر بمخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء ، فإن بعض عوامل الخطر الرئيسية تشمل:التدخينعدم ممارسة الرياضةتناول كميات كبيرة من الكحولالنظام الغذائي الغني باللحوم المصنعةمرض كرونتاريخ العائلةالعوامل الوراثية الموروثةما هي خيارات علاج سرطان الأمعاء؟تشمل علاجات سرطان الأمعاء العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة، وتحدد مرحلة المرض التي يحددها الأطباء الإجراء الأفضل. في بعض الحالات ، مثل سرطان البروستاتا ، قد لا تظهر على المرضى أي علامات في المراحل المبكرة حتى يتطور إلى مرحلة متقدمة. لذلك ، يوصي الأطباء بإجراء الفحص في الوقت المناسب - خاصةً في أولئك الذين لديهم أي من عوامل الخطر للحصول على التشخيص المبكر والعلاج المناسب.