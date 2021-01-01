تعرف على أهمية تناول الفلفل لصحتك

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تناول الفلفل


إذا كنت من عشاق الفلفل الحلو فعليك قراءة هذه السطور، لأنه يقدم لك العديد من الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم عند تناوله له، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لصحتك، وذلك وفقا لوكالة " نوفوستي ".

نظرا لاحتواء الفلفل على مادة الكلوروفيل المضادات للأكسدة، فهذا يجعله من الأطعمة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، وإبطاء عملية الشيخوخة، كما ثبت علميا أن هذه المادة تساعد في الحد من الإصابة بانسداد الأوعية الدموية.

وأوضح التقرير، أن تناول الفلفل الحلو يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، كما أنه يحتوي خصائص تساعد في تطهير الجسم من السموم.

كما يحتوي الفلفل الحلو على مادة البيرازين ، التي تساعد في تخفيض كثافة الدم والحد من الإصابة بالتجلط الدم، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، ومشاكل الأوعية الدموية.

ويرجع احتواء الفلفل الحلو علي فيتامين سي، إلي تقوية الجهاز المناعي بالجسم، وأيضا يساهم بشكل ملحوظ في الحصول علي بشرة نضرة نتيجة لزيادة إنتاج الكولاجين.

يحتوي على بيتا كاروتين المضاد للأكسدة التي تحافظ علي صحة العين وتقوية النظر، وتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.

المصدر: وكالة " نوفوستي "

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