أثناء الصيام .. نصائح لمرضى قرحة المعدة

قرحة المعدة تعد من الأمراض المسببة للشعور بالإزعاج الشديد، بسبب الألم المترتب على الإصابة بها، بالإضافة إلى الشعور بالحرقان الشديد، وقد تزداد أعراض الإصابة بقرحة المعدة خلال ساعات الصيام.
وخلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الصحية لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بها خلال ساعات الصيام، وذلك وفقا لموقع " WEBMED".
أكد التقرير، أن اتباع عادات غذائية غير صحية تعد هي السبب الرئيسي للشعور بمضاعاف قرحة المعدة، فمثلا تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والسريعة ، وذات السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى السكريات، والأطعمة الحارة، فهذا يتسبب بالشعور بمشاكل كثيرة مرتبطة بالمعدة.
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