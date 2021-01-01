أثناء الصيام .. نصائح لمرضى قرحة المعدة



قرحة المعدة قرحة المعدة



قرحة المعدة تعد من الأمراض المسببة للشعور بالإزعاج الشديد، بسبب الألم المترتب على الإصابة بها، بالإضافة إلى الشعور بالحرقان الشديد، وقد تزداد أعراض الإصابة بقرحة المعدة خلال ساعات الصيام.



وخلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الصحية لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بها خلال ساعات الصيام، وذلك وفقا لموقع " WEBMED".



أكد التقرير، أن اتباع عادات غذائية غير صحية تعد هي السبب الرئيسي للشعور بمضاعاف قرحة المعدة، فمثلا تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والسريعة ، وذات السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى السكريات، والأطعمة الحارة، فهذا يتسبب بالشعور بمشاكل كثيرة مرتبطة بالمعدة.

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ومن أبرز الأعراض المرتبطة بقرحة المعدة، هي الشعور بامتلاء البطن وعدم الرغبة في تناول الطعام، الرغبة في الغثيان، ألم شديد في البطن، الانتفاخ، بعد تناول الطعام يزداد الشعور بالحموضة الشديدة.ولذا ما يجب أن يقوم به مرضي قرحة المعدة لتجنب هذه الأعراض؟، قدم التقرير بعض النصائح المهمة، ومنها:-ابتعد قدر الامكان عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والمسبكات والمقليات، لانها تزيد من حموضة المعدة وتزيد من تعرضك للألم.-لا تتوقف عن تناول العلاجات الخاصة بك، حتي لا تتعرض لأي انتكاسات صحية.-تجنب تناول الأطعمة الحارة والسريعة لأنها تضاعف لديك الأعراض.-ابتعد عن تناول الأطعمة قبل النوم مباشرة، لأنها تزيد من تعرضك للعديد من المضاعفات.