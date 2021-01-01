إزاى تحافظى على مكياجك طول فصل الربيع



إزاى تحافظى على مكياجك إزاى تحافظى على مكياجك



تواجه المرأة خلال فصل الربيع مشكلة في الحفاظ على مكياجها خاصة مع تقلب أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مما يتسبب في شعورها بالإحراج أمام الآخرين سواء عند ذهابها للعمل أو سفرها أو حتى عند تنزهها مع أصدقائها، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، نصائح بسيطة تساعد المرأة في الحفاظ على مكياجها خلال فصل الربيع، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia" .







نصائح للحفاظ على المكياج خلال فصل الربيع



استخدام كونسيلر بدلاً من كريم الأساس:



قضاء الوقت في الطقس الدافئ والرطب يجعل مكياج يبدو ملطخًا، لذلك يفضل استخدام خافي العيوب لتغطية الظلال والبقع بالبشرة، لذلك يجب على المرأة أن تختار خافى عيوب مناسب للون البشرة ونوعها حتى تبدو بمظهر طبيعى أمام الآخرين.

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استخدام كريم واقي من الشمس:ينصح باستخدام كريم واقي من الشمس أو الـ "صن بلوك" خلال موسم الربيع والصيف أيضاً، فهو يعمل على ترطيب وحماية البشرة، ويساعد في التخلص من البقع الداكنة، ويجعلها تبدو مشرقة.مكياج الخدود:يفضل استخدام ظل واحد محايد لإبراز الخدين والشفتين والجفون، والحصول على مظهر أحادي اللون يتوافق مع إطلالة موسم الربيع لعام 2022.مكياج ضد الماء:يفضل استخدام ماسكارا وأيلاينر مقاوم للماء وعالي الجودة، لتحافظ على مكياج عينيها طوال فترة النهار خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، وبالتالي تضمن عدم تلطخ مكياج عينيها وتتجنب الشعور بالإحراج أمام الآخرين سواء زملائها بالعمل أو أصدقائها.