إزاى تحافظى على مكياجك طول فصل الربيع

تواجه المرأة خلال فصل الربيع مشكلة في الحفاظ على مكياجها خاصة مع تقلب أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مما يتسبب في شعورها بالإحراج أمام الآخرين سواء عند ذهابها للعمل أو سفرها أو حتى عند تنزهها مع أصدقائها، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، نصائح بسيطة تساعد المرأة في الحفاظ على مكياجها خلال فصل الربيع، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia" .
نصائح للحفاظ على المكياج خلال فصل الربيع
استخدام كونسيلر بدلاً من كريم الأساس:
قضاء الوقت في الطقس الدافئ والرطب يجعل مكياج يبدو ملطخًا، لذلك يفضل استخدام خافي العيوب لتغطية الظلال والبقع بالبشرة، لذلك يجب على المرأة أن تختار خافى عيوب مناسب للون البشرة ونوعها حتى تبدو بمظهر طبيعى أمام الآخرين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!