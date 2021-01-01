وزارة التربية والتعليم ; علي الطلاب المصريين فى الخارج الاستعلام عن أرقام جلوس الامتحانات

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › وزارة التربية والتعليم ; علي الطلاب المصريين فى الخارج الاستعلام عن أرقام جلوس الامتحانات

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للطلاب المصريين فى الخارج الاستعلام عن أرقام الجلوس، موضحة أنه يمكن تسجيل الدخول على المنصة والتسجيل عليها من خلال الرابط التالى للاستعلام عن أرقام الجلوس.
https://sabroad.emis.gov.eg/

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن هناك قرابة 5 منصات للامتحانات الالكترونية، يتم اختبارها بشكل دائم ليس لامتحانات الثانوية العامة فقط، إضافة إلى منصات امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، موضحا أن هناك دول عربية طلبت من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراء امتحانات إلكترونية للطلاب المصريين فيها وحار دراسة الأمر.

وقرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، فى وقت سابق، تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتى كان من المقرر لها ـ طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة ـ أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للتقدم لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من (74 ألف طالب/طالبة) على مستوى العالم؛ مما يُعد نجاحًا ملحوظًا لميكنة إجراءات التقدم؛ تمشيًا مع توجهات الدولة المصرية.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزارة التربية والتعليم ; علي الطلاب المصريين فى الخارج الاستعلام عن أرقام جلوس الامتحانات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41938

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager