مواعيد مباريات المنتخبات العربية فى كأس العالم 2022

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كأس العالم 2022


تعرفت المنتخبات العربية الأربعة المشاركة فى كأس العالم 2022، على مجموعاتها فى البطولة التى سوف تنطلق بداية من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بعدما سحبت القرعة مساء الجمعة، والتى أقيمت فى مركز المؤتمرات والمعرض فى العاصمة القطرية الدوحة.

ووقع منتخب قطر مستضيف البطولة ضمن منتخبات المجموعة الأولى، بجانب كلا من هولندا، السنغال والإكوادور، وجاء منتخب السعودية فى المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

أما منتخب تونس فيتواجد ضمن منافسات المجموعة الرابعة مع فرنسا حامل اللقب، الدنمارك والمتأهل من الملحق العالمى بين بيرو مع الفائز من الإمارات وأستراليا، وتواجد المنتخب المغربي فى المجموعة السادسة مع بلجيكا، كرواتيا وكندا.

ونستعرض فى التقرير التالى مواعيد مباريات المنتخبات العربية فى كأس العالم 2022:

قطر × الإكوادور 21 نوفمبر

السعودية × الأرجنتين 22 نوفمبر

تونس × الدنمارك 22 نوفمبر

المغرب × كرواتيا 23 نوفمبر
قطر × السنغال 25 نوفمبر

السعودية × بولندا 26 نوفمبر

تونس × المتأهل من الملحق العالمى 26 نوفمبر

المغرب × بلجيكا 27 نوفمبر

قطر × هولندا 29 نوفمبر

السعودية × المكسيك 30 نوفمبر

تونس × فرنسا 30 نوفمبر

المغرب × كندا الأول من ديسمبر

المصدر: youm7

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