اعرف أطول وأقصر يوم في رمضان 2022

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عدد ساعات الصوم.. استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام 1443 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة، الموافق الأول من شهر أبريل 2022 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، ليكثر البحث عن عدد ساعات الصوم خلال رمضان 2022.

وأعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.



عدد ساعات الصوم

* السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان



عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

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*الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .عدد ساعات الصيام في رمضانعدد ساعات الصوم*الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .*الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .*الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان14 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .*الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30 .* الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .* السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 .*الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .*الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .*الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .قراءة القرآن أفضل الأعمال في الصيامعدد ساعات الصوم*الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .* الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .* الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .* السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .* الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .*الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .* الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .عدد ساعات الصوم*الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضانعدد ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .*الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان14 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .*السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضانعدد ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 .*الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضانعدد ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 .*الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضانعدد ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .عدد ساعات الصوم*الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضانعدد ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .*الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .* الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضانعدد ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .*الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضانعدد ساعات الصوم 15 ساعة و 11 دقائق ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .* السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضانعدد ساعات الصوم 15 ساعة و 13 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .*الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان15 ساعة و 15 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .