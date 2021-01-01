اعرف أطول وأقصر يوم في رمضان 2022

شهرِ رمضان
عدد ساعات الصوم.. استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام 1443 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة، الموافق الأول من شهر أبريل 2022 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، ليكثر البحث عن عدد ساعات الصوم خلال رمضان 2022.
وأعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
عدد ساعات الصوم
* السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .
*الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان
14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .
عدد ساعات الصيام في رمضان
عدد ساعات الصوم
*الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .
*الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .
*الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان
14 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .
*الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30 .
* الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .
* السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 .
*الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .
*الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .
*الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .
قراءة القرآن أفضل الأعمال في الصيام
عدد ساعات الصوم
*الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
* الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
* الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان
14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
* السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
* الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .
*الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .
* الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .
عدد ساعات الصوم
*الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان
عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .
*الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان
14 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
*السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
*الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
*الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
عدد ساعات الصوم
*الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
*الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان
15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
* الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .
*الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 11 دقائق ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .
* السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 13 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .
*الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان
15 ساعة و 15 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!