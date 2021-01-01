إتيكيت العزومات في رمضان



العزومات في رمضان العزومات في رمضان



مع بداية شهر رمضان الكريم تكثر الولائم والعزائم والتجمعات العائلية، ولكن على الرغم من ذلك يقع الكثير منا في عدة أخطاء تضعهم في مواقف محرجة خلال عزومات رمضان.



كشفت خبيرة الإتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن اتيكيت ونصائح لابد من مراعاتها خلال العزومات في شهر رمضان.



أتيكيت عزومات رمضان

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- إرسال الدعوة للضيوف أو مهاتفتهم ودعوتهم للإفطار قبل أيام من موعد العزومة، ليشعر الضيف بقيمته لديك، خاصة في حال كان لديك ضيف شرف في العزومة.-من اتيكيت الزيارات إحضار هدية خاصة لأهل البيت أو أحد أنواع الحلوى.- عليكِ بالجلوس أولا وعدم التأخر على الضيوف.- يفضل أن تجلسي على طرف طاولة الطعام وبجانبك ضيف الشرف.-تزيين السفرة بألوان مبهجة تتماشى مع الديكورات الرمضانية، ولكن دون المبالغة حتى لا تبدو متكلفة للغاية، ويفضل ترتيب السفرة قبل العزومة نفسها بوقت كبير، حتى يكون هناك متسع من الوقت لتحضير الطعام.- ترتيب طاولة الطعام بحيث تحوي كافة الاصناف من الجهتين ليتسنى للضيوف الإستمتاع بذات الاطباق خاصة في حال كانت طاولة الطعام كبيرة.- يجب التنبيه على الأطفال ببعض القواعد والتعليمات للإلتزام بها لعدم التسبب في أي إزعاج لموجهي الدعوة أو لباقي الأفراد.-وضع طاولة جانبية للأطفال والحرص على اطعامهم قبل موعد الإفطار كي يتسنى للكبار تناول الطعام براحة وهدوء وقت الإفطار.- لا تقومي بغرف كميات كبيرة واحرصي على غرف الكميات القليلة حتى لا تتركي في الطبق باقي الطعام.-إذا كان عدد الضيوف كبير لا يكفي لتناول الطعام على السفرة، يمكننا معالجة ذلك بجعلها بوفيه ووجود الأطباق على الجانب الآخر، حتى يتمكن كل فرد منهم من أخذ الطعام وتناوله في المكان المناسب.- من غير اللائق أبدًا أن تبدي استياءك من أي نوع من الطعام المقدم أو قول تعليق سيء حول المذاق بعد الانتهاء من الطعام.- الاستئذان قبل مغادرة طاولة الطعام في حال شعورك بالشبع قبل البقية، كما ينصح بالاستئذان للتدخين من قبل المدخنين احتراما لمشاعر المضيفين.- رب المنزل وربة المنزل لا يجوز أن يقوموا فور انتهائهم من الأكل إلا بعد انتهاء جميع الضيوف من الأكل.- يجب الجلوس لبعض الوقت للتحدث ولكن ليس طويلا بعد الانتهاء من تناول الطعام والحلويات للسماح للضيوف بإكمال التنظيف والراحة.