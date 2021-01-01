تعرف علي .. تناول الخروب الناشف

الخروب الناشف
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الخروب الناشف.
فوائد الخروب:
1- الخروب يضبط حركة الأمعاء ، فيمنع الإسهال والإمساك.
2- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي علي الجراثيم.
3- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية .
4- الخروب يعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية.
5- الخروب ينشط وظائف الكلي ، ويخلص الجسم من الماء الزائد.
6- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية.
7- الخروب يقلل حالات القيء.
8- الخروب ينشط الدورة الدموية.
9- الخروب يقوي جهاز المناعة.
10- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول.
11- الخروب يمكن مضغ أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ.
11- عسل الخروب شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكابة والتعب والكسل.
12- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.
13- الخروب يحتوى على المعادن البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الحديد ، الفسفور ، المنغنيز ، النحاس ، النيكل ، المغنيسيوم.
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