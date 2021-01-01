تعرف علي .. تناول الخروب الناشف



الخروب الناشف الخروب الناشف



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الخروب الناشف.



فوائد الخروب:



1- الخروب يضبط حركة الأمعاء ، فيمنع الإسهال والإمساك.

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2- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي علي الجراثيم.3- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية .4- الخروب يعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية.5- الخروب ينشط وظائف الكلي ، ويخلص الجسم من الماء الزائد.6- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية.7- الخروب يقلل حالات القيء.8- الخروب ينشط الدورة الدموية.9- الخروب يقوي جهاز المناعة.10- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول.11- الخروب يمكن مضغ أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ.11- عسل الخروب شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكابة والتعب والكسل.12- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.13- الخروب يحتوى على المعادن البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الحديد ، الفسفور ، المنغنيز ، النحاس ، النيكل ، المغنيسيوم.