موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2022



كأس العالم 2022 كأس العالم 2022



سُحبت اليوم الجمعة قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية.



وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، حيث تواجد المنتخب القطري مستضيف البطولة رفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.



وتحدد طرفا مباراة الافتتاح، حيث سيواجه المنتخب القطري نظيره الإكوادوري يوم الاثنين 21 نوفمبر على ستاد البيت في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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قرعة كأس العالم قطر 2022وجاءت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022 كالآتي:المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولنداالمجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولنداالمجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من ملحق مباراة الإمارات وأستراليا ضد بيرو- الدنمارك - تونسالمجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من ملحق مباراة نيوزيلندا ضد كوستاريكا - ألمانيا - اليابانالمجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتياالمجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرونالمجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبيةوتُقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 21 نوفمبر.قدم حفل قرعة البطولة كل من كارلي لويد، وجيرمين جيناس، وسامانثا جونسون إضافة لكل من البرازيلي كافو ونجم الكرة الإلمانية الشهير لوثار ماتيوس والقطري عادل أحمد مال الله والأيراني علي دائي وبورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)، و النيجيري جاي جاي أوكوشا، والجزائري رابح ماجر والأسترالي تيم كاهيلوتُقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر المقبلين.وستلعب مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بين يومي 21 نوفمبر لـ 2 ديسمبر المقبلين.وضمن 29 منتخبًا حتى الآن تواجدهم في بطولة كأس العالم، فيما تتبقى 3 مقاعد سيتم الكشف عن هوية الفائزين بها في شهر يونيو المقبل من خلال الملحقين الأوروبي والعالمي.