موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2022

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كأس العالم 2022


سُحبت اليوم الجمعة قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، حيث تواجد المنتخب القطري مستضيف البطولة رفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.

وتحدد طرفا مباراة الافتتاح، حيث سيواجه المنتخب القطري نظيره الإكوادوري يوم الاثنين 21 نوفمبر على ستاد البيت في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

قرعة كأس العالم قطر 2022
وجاءت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022 كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا
المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من ملحق مباراة الإمارات وأستراليا ضد بيرو- الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من ملحق مباراة نيوزيلندا ضد كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

وتُقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 21 نوفمبر.

قدم حفل قرعة البطولة كل من كارلي لويد، وجيرمين جيناس، وسامانثا جونسون إضافة لكل من البرازيلي كافو ونجم الكرة الإلمانية الشهير لوثار ماتيوس والقطري عادل أحمد مال الله والأيراني علي دائي وبورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)، و النيجيري جاي جاي أوكوشا، والجزائري رابح ماجر والأسترالي تيم كاهيل

وتُقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر المقبلين.

وستلعب مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بين يومي 21 نوفمبر لـ 2 ديسمبر المقبلين.

وضمن 29 منتخبًا حتى الآن تواجدهم في بطولة كأس العالم، فيما تتبقى 3 مقاعد سيتم الكشف عن هوية الفائزين بها في شهر يونيو المقبل من خلال الملحقين الأوروبي والعالمي.

المصدر: elbalad

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