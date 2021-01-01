جامعة عين شمس تصدر تعليمات هامة أثناء فترة الامتحانات

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حدد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، موعد انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للشعبة الفرنسية والإنجليزية خلال شهر رمضان المبارك ويمكن لطلاب معرفة الجدول من خلا هذا الرابط اضغط هنا .



وأشار عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى ملاحظات هامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اثناء لفترة الامتحانات وهي ممنوع اصطحاب التليفون المحمول او أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشئون القانونية بالإضافة الي التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار علي ورقة الإجابة وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.



وكانت قد أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، نتيجة طلاب الكلية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، موضحا أن نسبة النجاح للفرقة الأولي باللغة العربية بلغت 98 %، ونسبة نجاح الفرقة الثانية 96%، ونسبة نجاح الفرقة الثالثة 97%، بينما جاءت نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 99%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة عربى 99%.

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وبالنسبة للشعبة الإنجليزية فقد جاءت كالآتي: الفرقة الأولى 97%، ونسبة نجاح الفرقة الثانية 97%، ونسبة نجاح الفرقة الثالثة 98%، ونسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 98%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 98%.ونتيجة الشعبة الفرنسي جاءت كالتالي نسبة نجاح الفرقة الأولى 99%، نسبة نجاح الفرقة الثانية 99%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 99%، نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 99.7% وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 99.2%.وتقدم لامتحانات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021/2022 حوالي 51 الف طالب وطالبة بالشعبة العربية، 6800 طالبا وطالبة فى شعبة اللغات.ووفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان النتيجة وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني UMS في المواعيد التالية: الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق 25 فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق 27 فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.