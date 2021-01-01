جامعة عين شمس تصدر تعليمات هامة أثناء فترة الامتحانات

حدد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، موعد انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للشعبة الفرنسية والإنجليزية خلال شهر رمضان المبارك ويمكن لطلاب معرفة الجدول من خلا هذا الرابط اضغط هنا .
وأشار عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى ملاحظات هامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اثناء لفترة الامتحانات وهي ممنوع اصطحاب التليفون المحمول او أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشئون القانونية بالإضافة الي التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار علي ورقة الإجابة وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.
وكانت قد أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، نتيجة طلاب الكلية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، موضحا أن نسبة النجاح للفرقة الأولي باللغة العربية بلغت 98 %، ونسبة نجاح الفرقة الثانية 96%، ونسبة نجاح الفرقة الثالثة 97%، بينما جاءت نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 99%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة عربى 99%.
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