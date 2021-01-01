بسعر خرافي ون بلس تعلن عن الرائد العالمي OnePlus 10 Pro



OnePlus 10 Pro OnePlus 10 Pro

أعلنت شركة ون بلس OnePlus، عن إطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية إلى الأسواق العالمية، حيث تم الإعلان عن OnePlus 10 Pro لأول مرة في الصين، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من ظهوره ينطلق الهاتف أخيرًا لأول مرة عالميًا.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف ون بلس الجديد OnePlus 10 Pro، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.



سعر ومواصفات هاتف ون بلس الجديد OnePlus 10 Pro

ويمتاز ون بلس OnePlus 10 Pro، بشاشة مسطحة من نوع LTPO2 Fluid AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، وبدقة 1440 بكسل، وتتسم الشاشة بمعدل معدل تحديث متكيف يتراوح من 1 إلى 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7، وتسمح لوحة LTPO2 من الجيل الثاني بتقليل معدل الإطار في المزيد من الحالات، مما يعزز طاقة البطارية.

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ويأتي هاتف ون بلس OnePlus 10 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، في تصميم مربع الشكل تضم 3 عدسات، الرئيسية منها مزودة بمستشعر سوني IMX789 بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل المزودة بمستشعر JN1 من سامسونج، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل للتقريب والتركيز، إلى جانب مستشعر AF، ودعم تقنية لتحسين التصوير من Hasselblad تدعم التقريب حتى 30 مرة، وتدعم تصوير فيديو 4K على 120 إطارا في الثانية.وبالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل، تدعم تقنية التعرف على الوجه، تتوفر أعلى الزاوية اليسرى من شاشة هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro.ويعمل الإصدار العالمي من هاتف ون بلس الجديد OnePlus 10 Pro، بواجهة المستخدم OxygenOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن العكسي وفقا لمعيار AirVOOC، وتدعي الشركة أن الهاتف يمكن أن يصل من 0 إلى 100? في 47 دقيقة.ويبدأ سعر الإصدار العالمي من هاتف OnePlus 10 Pro، من 899 دولار (أي ما يعادل 16 ألفا و400 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، والهاتف متاح للحجز المسبق، والمبيعات الفعلية ستبدأ في 5 أبريل في الهند و8 أبريل في دول أخرى.