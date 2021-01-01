سعر ومواصفات هواتف الألعاب الخارقة Black Shark 5..



Black Shark 5 Black Shark 5

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن 3 هواتف جديدة مخصصة للألعاب، وينطلق كلا من Black Shark 5 و Black Shark 5 RS و Black Shark 5 Pro في الأسواق الصينية.



مواصفات هاتف شاومي Black Shark 5 Pro

يعمل هاتف شاومي Black Shark 5 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.



ويحتوي هاتف شاومي Black Shark 5 Pro، على بطارية عالية الأداء تبلغ سعتها 4650 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 15 دقيقة، ويمتاز الهاتف وضع للتحكم في درجة الحرارة يسهل على البطارية ويبطئ إلى 24 دقيقة.

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ويتضمن هاتف شاومي Black Shark 5 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10 + التدرج اللوني DCI-P3، ومعدل أخذ عينات باللمس 720 هرتز يتتبع أوامر أصابع متعددة في الوقت نفسه.وزودت شاومي الهاتف بسماعتين متماثلتين مع تجاويف 1.5 سم مكعب، بالإضافة إلى زر كتف مغناطيسي ينبثق على جانب الهاتف ويستخدم مفتاحًا صغيرًا من فئة الألعاب، كما يحتوي الجهاز على 4 ميكروفونات على كل جانب من جوانب الجهاز، للحصول على تجربة صوت أكثر وضوحا.ويقدم هاتف شاومي Black Shark 5 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.وسيكون هاتف Black Shark 5 Pro متاحًا اعتبارًا من 2 أبريل القادم، بسعر يبدأ من 660 دولار (أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري)، للإصدار الأساسي.مواصفات هاتف شاومي Black Shark 5 RSيتم تشغيل هاتف شاومي Black Shark 5 RS، بواسطة معالج Snapdragon 888 أو 888+، حيث يتوفر معالج Plus في إصدار 12 + 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Joy UI 13، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.ويحزم هاتف شاومي Black Shark 5 RS، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 وات، ويمكن أن يتم شحنها بنسبة 100 ? في غصون 15 دقيقة.ويمتاز هاتف شاومي Black Shark 5 RS، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، تحتوي على معدل تحديث قدره 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 720 هرتز، وتقنية HDR10 و DCI-P3.ويقدم هاتف شاومي Black Shark 5 RS، كاميرا رئيسية الموجودة بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 5 ميجابكسل.ويتوفر هاتف شاومي Black Shark 5 RS، مقابل سعر حوالي 520 دولار (أي ما يعادل 9400 جنيه مصري).مواصفات هاتف شاومي Black Shark 5يعمل الإصدار العادي من سلسلة Black Shark 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1.ويتضمن هاتف شاومي Black Shark 5، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، تحتوي على معدل تحديث قدره 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 720 هرتز، وتقنية HDR10 و DCI-P3، إلى جانب كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 64 + 13 + 5 ميجابكسل على التوالي، وكاميرا سيلفي بمستشعر 16 ميجابكسل.ويحتوي هاتف شاومي Black Shark 5، على بطارية عالية الأداء تبلغ سعتها 4650 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، وسيتوفر الهاتف في الصين اعتبارًا من 2 أبريل القادم، بسعر يبدأ من 425 دولار (أي ما يعادل 7700 جنيه مصري).