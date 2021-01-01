تسريبات تكشف مواصفات POCO F4 5G



POCO F4 5G POCO F4 5G

تستعد شركة شاومى الصينية إطلاق واحد من أفضل هواتفها للفئة المتوسطة للعام الحالي مع إمكانات متميزة، حيث تم رصد عدد من من مواصفات هاتفPOCO F4 5G على قاعدة بيانات GeekBench وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC تمهيدا لإطلاق الهاتف قريبا.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف POCO F4 5G سيتم إطلاقه في السوق المحلية في الصين ثم سيتم إصداره إلى الهند وباقي الأسواق العالمية، كخيار مميز مع سعر مناسب من شركة شاومى حيث سيصدر بسعر في حدود 5 آلاف جنيه مصرى.



وسيأتى هاتف شاومي POCO F4 5G بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وجودة عرض+ HD، ودعم معدل تحديث قياسي يبلغ 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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وسيقدم هاتف شاومي POCO F4 5G كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بمستشعر IMX686 من سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تيلي ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل بمستشعر سوني من نوع IMX 596.وسيحتوي هاتف شاومي POCO F4 5G على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ونظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13 .وسيعمل هاتف شاومي POCO F4 5G بمعالج من نوع Snapdragon 870 المتميز من شركة كوالكوم ، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.