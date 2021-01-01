تسريبات تكشف مواصفات POCO F4 5G

تستعد شركة شاومى الصينية إطلاق واحد من أفضل هواتفها للفئة المتوسطة للعام الحالي مع إمكانات متميزة، حيث تم رصد عدد من من مواصفات هاتفPOCO F4 5G على قاعدة بيانات GeekBench وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC تمهيدا لإطلاق الهاتف قريبا.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف POCO F4 5G سيتم إطلاقه في السوق المحلية في الصين ثم سيتم إصداره إلى الهند وباقي الأسواق العالمية، كخيار مميز مع سعر مناسب من شركة شاومى حيث سيصدر بسعر في حدود 5 آلاف جنيه مصرى.
وسيأتى هاتف شاومي POCO F4 5G بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وجودة عرض+ HD، ودعم معدل تحديث قياسي يبلغ 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
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