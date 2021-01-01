بدأ تلقي تحديث Android 12 لهاتف Nokia XR20



Nokia XR20 Nokia XR20

تستمر شركة HMD Global، في إرسال تحديث، Android 12، لهواتف نوكيا الذكية، حيث أعلنت اليوم، عن وصول، نظام التشغيل الجديد، إلى الهاتف، Nokia XR20، الذي تم إطلاقه، في شهر أغسطس 2021، مع نظام، Android 11، ليكون بذلك، هو التحديث الرئيسي الأول، الذي يصل للهاتف، مما يعني أن، Nokia XR20، سيكون مؤهلا للحصول، على نظام Android 13، خلال العام القادم 2023.



أكدت الشركة، المصنعة لهواتف نوكيا، أن، تحديث نظام التشغيل الجديد، وصل بالفعل، لمستخدمي الهاتف Nokia XR20، في فنلندا، وبعض الدول الأوروبية، وأكدت أيضا، أنه، سيصل لباقي المستخدمين، في جميع دول العالم، خلال شهر أبريل، مع العلم بأن، Android 12، يصل برقم الطراز V2.300، وبحجم خفيف، لا يتخطى، 900 ميجا بايت، ويجلب معه، تصحيح الأمان، لشهر مارس 2022، وجميع المميزات الجديدة، التي أدرجتها، شركة جوجل، في نظام التشغيل، بما في ذلك، التصميم الجديد، للوحة التحكم، والواجهة الرئيسية، ولوحة الإشعارات، وميزة تشغيل، تطبيقات Windows 11، على الأجهزة، التي تعمل بنظام، أندرويد 12، بالإضافة إلى، العديد من، مميزات الخصوصية القوية، التي ستجعل جهازك آمنا، طوال الوقت، والتي ستتيح لك إمكانية، التحكم في، من يمكنه رؤية بياناتك.



ومثل التحديثات الأخرى، فتحديث Android 12، سيتم طرحه، للمستخدمين تدريجيا، لذلك قد يستغرق، بعض الوقت، ليصل إلى جميع المستخدمين، ومع ذلك، إذا لم يصلك، إشعار بالتحديث، في غضون أسبوعين، سيتوجب عليك التحقق، من وصول التحديث يدويا، عبر الذهاب إلى، تطبيق الإعدادات، من هاتفك الذكي، Nokia XR20، والدخول إلى، تحديثات البرنامج، ثم الضغط على، خيار تنزيل وتثبيت، وفي غضون ثوانٍ قليلة، سيظهر لك، ما إذا كان، التحديث متوفرا أم لا، وقبل البدء، في تثبيت Android 12، تأكد من أن، بطارية هاتفك، مشحونة بنسبة 60%، على الأقل، وتأكد من أن، جهازك متصل، بشبكة Wi-Fi.

قد يعجبك أيضا...

وكان هاتف Nokia XR20، الذي يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، قد وصل، خلال عام 2021 الماضي، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus، وبسطوع يبلغ، 550 شمعة، في البوصة، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وكاميراتين في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا فائقة الاتساع، علما بأن، دقة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرات الخلفية، والأمامية، تصل إلى، 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.كما أن، معالج التشغيل، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 480 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 619، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن Nokia XR20، يعمل بنظام Android 11، (حصل الآن، على Android 12)، ويحتوي على، بطارية بسعة 4630 ملي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع، بقوة 18 واط، وتدعم أيضا، الشحن اللاسلكي السريع، بقوة 15 واط.ومن أهم الأسباب، التي جعلت، هاتف Nokia XR20، يحقق نجاحا كبيرا، في المبيعات، هو أنه، متوافق مع معيار، MIL-STD-810H، ومقاوم للغبار، والماء، بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر، لمدة 60 دقيقة)، ومقاوم للسقوط، على الخرسانة، حتى 1.8 متر، بالإضافة إلى أنه، يضم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، ويقدم تجربة أداء، أسرع بكثير، من المنافسين.