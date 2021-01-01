

Realme Pad Mini Realme Pad Mini

تستعد شركة ريلمي، للإعلان عن، إصدار مصغر من، جهازها اللوحي، Realme Pad، الذي وصل، في شهر سبتمبر، 2021، تحت اسم، Realme Pad Mini، وسيصل بحجم أصغر، وبمواصفات أقل، تتمثل في، شاشة أصغر، ومعالج أضعف، وكاميرا أمامية، بدقة أضعف، وبطارية أصغر، ولكنه سيصل، بنفس الكاميرا الخلفية، وسيتفوق عليه، في نظام التشغيل، حيث سيعمل، هذا الجهاز القادم، بنظام Android 12، بدلا من، Android 11، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على، مواصفات الجهاز اللوحي Realme Pad Mini، التي تم تسريبها.



المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي Realme Pad Mini

هذا الجهاز اللوحي، القادم سيصل مع، شاشة IPS LCD، بحجم 8.7 بوصة، وبدقة 1340×800 بكسل، بدلا من، شاشة بحجم 10.4 بوصة، وبدقة 2000×1200 بكسل، كما موجود، في الجهاز العادي، Realme Pad، والشاشة ستحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، جهاز Realme Pad Mini، سيتوفر مع، كاميرا خلفية، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



سيتوفر جهاز Realme Pad Mini، مع بطارية بسعة، 6400 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، وتدعم الشحن العكسي، (منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0)، وهذا الجهاز، سيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Unisoc Tiger T616، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، (معالج التشغيل، يتكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز)، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G57 MP1، وذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، أو 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، هذا الجهاز اللوحي، سيعمل بأحدث نظام تشغيل، من جوجل، Android 12، وبأحدث واجهة مستخدم، من ريلمي.

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وعلاوة على ذلك، فإن هذا الجهاز، سيتميز بسمك نحيف جدا، يبلغ 7.3 ملم، وبوزن خفيف للغاية، مقارنة بالأجهزة اللوحية المنافسة، لا يتخطى، 372 جراما، وسيتميز أيضا، بإمكانية تركيب، شريحة اتصال، Nano-SIM، كما أنه، سيدعم اتصال، Wi-Fi 5 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.0، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS, GLONASS, BDS، ومكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.وعلى الرغم من، أن هذا التسريب الجديد، لا يشير إلى، موعد محدد، للكشف عن جهاز، Realme Pad Mini، إلا أن هناك، بعض التقارير السابقة، التي تشير إلى، أن شركة ريلمي، ستعلن رسميا، عن جهازها اللوحي الاقتصادي، خلال الربع الثالث، من العام الجاري 2022، ولكن لا توجد، أي تأكيدات رسمية، لذلك سيتوجب علينا، الانتظار حتى، تخرج الشركة الصينية، وتشوق لهذا الجهاز القادم، وتحدد موعد الإعلان الرسمي.